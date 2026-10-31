¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Alonso: una estrella del Chelsea se perderá el partido ante el Manchester United por enfermedad

X. Alonso
J. Henderson
Estevao
M. Rogers
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
España
Inglaterra
Brasil

¿Se verá afectado el Chelsea?

Cobertura total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Emite en exclusiva los 380 partidos de la temporada de la Premier League en directo y bajo demanda en España.

✅ El paquete de fútbol agrupa la liga inglesa con competiciones de primer nivel como la Serie A, la Bundesliga y cinco partidos semanales de LaLiga.

✅ Opera íntegramente a través de internet en televisores inteligentes, consolas y dispositivos móviles, sin necesidad de instalación de antenas o decodificadores.

Mensual desde19,99 €
Partido destacado
Movistar dark

Movistar+

✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés.

✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora.

✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno.

Mensual desde9,99 €

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, subrayó la importancia de ofrecer una actuación sólida en el duelo ante el Manchester United en la Premier League, y también explicó el motivo de la ausencia de Jordan Henderson en el encuentro.

Alonso, en declaraciones a la cadena "TNT Sports" sobre la preparación del Chelsea para el partido, afirmó: "Hemos vuelto al ambiente de la Premier League, por eso esta competición es la más importante para nosotros".

Y añadió: "Sin duda, el partido de hoy es importantísimo. Necesitamos ofrecer un buen partido y una actuación sólida".

Sobre la titularidad de Estêvão, el técnico del Chelsea aclaró: "Porque está listo, se ha preparado bien y ha entrenado bien. Lo necesitamos hoy, y esperamos que disfrute del partido y que aporte algo decisivo".

Próximos partidos
MUN

MUN

Liga de Campeones

03 nov 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier League

08 nov 2026

CHE

CHE

Y acerca de la posibilidad de contar con Morgan Rogers como delantero centro titular, Alonso dijo: "Es muy pronto para determinarlo, y veremos qué ocurre. Es una posibilidad, pero tenemos otras opciones".

Respecto a la exclusión de Jordan Henderson, Alonso reveló: "Está enfermo, no lesionado, pero no se encontraba bien ayer, y hoy le ha subido la fiebre".

Y sobre el duelo ante el Manchester United, el entrenador del Chelsea concluyó sus declaraciones diciendo: "Esperamos un partido difícil e intenso frente al United. Es un gran equipo que cuenta con buenos jugadores, por eso necesitaremos ofrecer lo mejor de nosotros".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google