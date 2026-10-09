Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, fue preguntado por el Manchester City y los avances relacionados con el caso de su condena por todos los cargos vinculados a la comisión de graves infracciones de las normas de la Premier League inglesa.

El Chelsea se prepara para enfrentarse al Bournemouth mañana sábado, en el estadio de Stamford Bridge, en la sexta jornada de la Premier League.

El sitio Football.London publicó las declaraciones de Alonso durante la rueda de prensa, donde dijo: "¿Qué importancia tiene el caso del City? Por supuesto, hay una decisión, pero debemos tener paciencia".

Y continuó: "Hay que esperar a que el comité dicte las sanciones definitivas. Creo que sus miembros gozan de la suficiente independencia para evaluar todas las circunstancias".

Próximos partidos CHE Premier League 10:00 BOU

Y señaló: "Por supuesto, no soy un experto en este ámbito, y por mucho que diga o sea nuestra opinión, son ellos los responsables de tomar la decisión, y debemos respetar eso y tener paciencia. Sin duda llegará el momento en que sepamos qué va a ocurrir, pero podría llevar algo de tiempo adicional".

Alonso apuntó: "Primero, está la apelación. Y después, debemos esperar a que el comité anuncie las medidas que va a tomar, y luego veremos qué sucede. Para nosotros, el asunto no está en nuestras manos. Creo que necesitamos respetar la independencia del comité judicial, y veremos qué pasa, con la necesidad de cumplir las normas".

Y afirmó: "No voy a emitir un juicio previo, y prefiero esperar la decisión. Nos acercamos a la fase final, y tenemos una imagen clara sobre lo que podría ocurrir, pero yo no he sido parte en el caso, por lo que no es mi problema".

Sobre la situación del Chelsea de cara al partido de mañana, el entrenador español explicó: "Moisés Caicedo está listo para jugar. Ha entrenado bien, y ahora está bien y disponible para participar".

Y continuó: "¿Han podido João Pedro, Reece James y Palmer entrenar esta semana? Sí, han podido entrenar. Algunos comenzaron los entrenamientos antes que otros, al igual que Marc Guiu Balastra".

Y añadió: "Hemos aprovechado este periodo, y ese era el plan que habíamos establecido. Sabíamos que nos enfrentamos al Brentford con algunos jugadores que estaban sufriendo, pero ahora han entrenado bien y están listos para participar".

Y afirmó: "Palmer entrenó durante la pasada semana, y se sintió mejor. No quisimos precipitarnos, porque teníamos tiempo por delante. Lo más importante para Cole es que recupere plenamente su forma física, que disfrute de su juego y que se sienta en buen estado. Cuando no lo está, como ocurrió en el partido ante el Brentford, podemos ver que sufre".

Y señaló: "¿Cómo está Jamie Gittens? No estará listo para el partido de mañana. Esta es la mala noticia relacionada con el parón internacional. Sufrió una lesión en el tobillo, y estará ausente durante unas semanas".

Y apuntó: "¿Piensas en dar entrada a Josh Acheampong? Ya ha disputado unos cuantos partidos, y sin duda está listo para participar. Ha pasado a jugar con mayor madurez y mayor fiereza, y ha empezado a comprender lo que exige competir en la Premier League".

Y concluyó: "Vamos a disputar un duelo difícil ante un equipo que juega con mucha intensidad y a un ritmo rápido, y enfrentarse a él exige mucho esfuerzo".