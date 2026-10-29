Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, expresó su decepción tras la eliminación de la Copa de la Liga inglesa en los octavos de final, después de la derrota ante el Liverpool en la tanda de penaltis, y afirmó que la Premier League será el principal foco de atención de los Blues en el próximo periodo.

El Chelsea empató ante el Liverpool (1-1), ayer miércoles en el estadio de Anfield, antes de que ambos equipos se dirigieran a la tanda de penaltis que sonrió a los locales.

Alonso declaró a la cadena "Sky Sports" tras el partido: "Cada vez que un partido llega a la tanda de penaltis, algunos sienten que quedar fuera del torneo es algo cruel. Fue un partido muy igualado por parte de ambos equipos. Los penaltis hacen que todas las posibilidades estén abiertas".

Y añadió, según recogió la cadena "BBC": "Los jugadores ofrecieron un rendimiento lo suficientemente bueno para competir en el estadio de Anfield. Encajamos el penalti y el marcador quedó empatado. Fue un partido muy igualado para ambos equipos".

Y continuó: "El rendimiento del portero Mike (Penders) fue sólido. No le dimos muchas oportunidades, pero estuvo firme y fuerte en su actuación. Eso fue muy importante para nosotros en la primera parte".

Y prosiguió: "Esto es el fútbol. Es parte de nuestro trabajo. Veníamos ofreciendo un buen nivel, y eso es lo que se necesita para llegar a estos estadios. La Premier League es nuestro principal foco de atención".

Y concluyó sus declaraciones: "No tenemos mucho tiempo para recuperarnos porque el partido es el sábado, y comienza pronto, así que necesitamos cambiar la forma de pensar muy rápido".

El Chelsea abrirá los partidos de la novena jornada de la Premier League con un enfrentamiento ante el Manchester United, en el estadio de Old Trafford, el próximo sábado.

El Chelsea ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación de la Premier League con 13 puntos, a 8 puntos del Manchester City, líder de la competición.



