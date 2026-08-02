El español Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, aseguró haberse recuperado tras su experiencia en el Real Madrid, señalando que está muy ilusionado por comenzar el nuevo proyecto con el conjunto blue.

Alonso comenzó la pasada temporada al frente de la dirección técnica del Real Madrid, pero fue destituido a mitad de temporada, concretamente tras la derrota en la Supercopa de España ante el Barcelona.

El Chelsea anunció el nombramiento de Alonso como director técnico del equipo a partir de la próxima temporada, después de una serie de vaivenes que llevaron a los blues a ocupar el décimo puesto de la Premier League.

Alonso declaró durante su estancia en la concentración de pretemporada del Chelsea, antes del inicio de la nueva campaña: "Por suerte, no hay muchas cicatrices en mi carrera profesional".

Y añadió sobre su experiencia en el Real Madrid, según recogió el diario inglés "The Sun": "Bueno, me quedó una cicatriz. Ahora estoy curado, y ahora estoy muy ilusionado y decidido a disfrutar de este siguiente paso como lo hice cuando empecé en Madrid. Pero uno tiene que seguir adelante".

Y prosiguió: "Echando la vista atrás, me quedo con lo positivo y con las cosas que no funcionaron. Fui muy crítico conmigo mismo, pensando en lo que podría haber hecho mejor, porque desde luego las cosas no salieron como se esperaba. Pero uno sigue adelante hacia otras cosas".

Y completó: "Hay muchas experiencias, y la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no en cuanto al juego, y en cuanto a la gestión de los jugadores. Es una mezcla de todo".

Alonso, un centrocampista con visión de juego, jugó bajo la dirección de algunos de los grandes del banquillo y aprovechó las enseñanzas de todos ellos, empezando por Carlo Ancelotti y José Mourinho, hasta Pep Guardiola y Rafael Benítez.

Durante la etapa de Guardiola en el Bayern Múnich, en los últimos días de su carrera como jugador, Alonso empezó a interesarse de verdad por el legendario técnico y a acosarlo con preguntas, y dijo al respecto: "Estábamos muy cerca. Yo tenía mucha curiosidad".

Y apuntó: "Estaba en ese momento de mi carrera profesional en el que podía ir a su despacho: 'Pep, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el plan de juego?'. Quizá cuando tenía veinte años no habría tenido esa confianza para ir al despacho del entrenador a hacer esas preguntas".

Y agregó: "Pero en ese momento, y por esa confianza, necesitaba hacerlo, y quería hacerlo".

Esa experiencia como entrenador y su éxito temprano en los banquillos convencieron al Chelsea de que era el hombre indicado para revitalizar al equipo tras una temporada convulsa.

Y dijo: "Tenía que venir mucho de aquí, y también de aquí. Tiene que salir del corazón".

Y añadió: "Vi que el momento era el adecuado para el club, y también para mí, es una buena oportunidad. Es un equipo que ha jugado muy bien últimamente, y la situación no era tan mala como pareció al final de la temporada pasada".

Y continuó: "Hay un gran potencial de mejora, y vamos a ver cuánto tiempo lleva eso. Sentí que tenía la oportunidad de disfrutar de ser entrenador".

Al nombramiento de Alonso le siguió el cierre de fichajes de los veteranos Danny Welbeck y Jordan Henderson, este último ganador con el Liverpool de la Premier League y la Liga de Campeones de Europa.

Y dijo: "Necesitas el equilibrio adecuado entre las personalidades y las etapas de madurez, desde los veintipocos hasta los treinta y pocos y todo lo que hay entre medias, jugadores en distintas fases de su carrera profesional".

Y agregó: "No hay una fórmula para eso, pero sí una intuición".

Y concluyó: "Para mí, eso no es menos importante que la táctica. Primero, el espíritu de equipo. Luego viene jugar un buen fútbol. Después viene ganar los partidos".