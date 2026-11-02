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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Alonso revela el secreto del brillo de Lavia ante el Manchester United

X. Alonso
R. Lavia
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
España
Bélgica
Inglaterra

¿Qué cambió entre bastidores?

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, aseguró que el club por fin está viendo la mejor versión del centrocampista Romeo Lavia, señalando que el jugador se encuentra en un buen momento tras superar sus recurrentes problemas con las lesiones.

El jugador, de 22 años, sufrió durante mucho tiempo problemas físicos desde que se incorporó al Chelsea procedente del Southampton en 2023, y no pudo disputar un partido oficial completo de 90 minutos con la camiseta del Chelsea hasta el enfrentamiento ante el Liverpool en la Carabao Cup la semana pasada.

Pero Lavia mantuvo su buen nivel y disputó el partido completo por segunda vez en apenas cuatro días, tras ofrecer una destacada actuación en la victoria del Chelsea sobre el Manchester United por 2-0.

Alonso declaró, en unas declaraciones al sitio web oficial del Chelsea: «Sabemos que Romeo se siente mejor, que está más fuerte y con más confianza en su capacidad para disputar más minutos y asumir mayores cargas».

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Y añadió: «Ha pasado de jugar el partido completo en Anfield a ofrecer esta actuación y con esta energía ante el Manchester United, en menos de 72 horas. A veces el aspecto mental es más importante que las capacidades físicas, y ahora Lavia se encuentra en un buen estado mental».

Alonso cuenta con una gran experiencia en el control del ritmo del centro del campo, tras haber jugado al máximo nivel con la camiseta del Liverpool, el Real Madrid y la selección de España, y por ello quiso elogiar lo que ofreció Lavia ante el Manchester United.

El entrenador del Chelsea continuó: «Fue una actuación de altísimo nivel. Durante las últimas tres semanas, he visto a Romeo ofrecer su mejor nivel».

Y prosiguió: «Su actuación fue muy completa desde el punto de vista de un centrocampista. Ha hecho muchas cosas buenas, y estoy contento por él, porque merece un gran elogio».

Y continuó: «Ha hecho muchas cosas de forma correcta, y fue siempre el nexo de unión entre la línea defensiva y los jugadores ofensivos; además, logró cambiar la orientación del juego, tomó muchas decisiones acertadas y mostró una gran vitalidad y espíritu competitivo».

Alonso concluyó: «No se trata solo de este partido, sino que lleva ofreciendo un nivel muy bueno durante las dos o tres últimas semanas, y estoy muy contento por él».

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