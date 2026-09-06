Alonso: no tiene sentido arriesgar a la estrella del Chelsea ante el Arsenal

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, reveló el motivo de la ausencia de la dupla formada por Levi Colwill y Moisés Caicedo en el once titular de los Blues ante el Arsenal en el estadio Emirates, en la tercera jornada de la Premier League.

Alonso logró conducir al Chelsea a la victoria en las dos primeras jornadas ante el Fulham (3-2) y el Brighton (4-3), mientras que el Arsenal venció al Coventry City (3-0) y al Aston Villa (1-0).

Colwill ocupa un lugar en el banquillo, después de haber participado como titular en los dos primeros partidos, mientras que Caicedo queda fuera de la convocatoria.

Alonso dijo en declaraciones a la cadena «Sky Sports» minutos antes del inicio del partido: «Colwill no está en el once titular porque sufrió unas pequeñas molestias durante la semana».

Sobre la ausencia de Moisés Caicedo, explicó, según recogió la cadena «BBC»: «Estaba cerca de participar. Pero no tiene sentido arriesgar en este momento. Debemos ser cautelosos».

Y respecto a su amistad con Mikel Arteta, Alonso concluyó sus declaraciones: «Tengo ganas de verlo. Pero en cuanto el árbitro pite, empezará el partido».

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