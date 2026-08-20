Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, aseguró que el argentino Enzo Fernández ha mostrado "un comportamiento muy bueno" desde su regreso al equipo, en medio de las continuas especulaciones sobre el futuro del centrocampista durante el mercado de fichajes de verano.

Alonso afirmó que Fernández está actualmente concentrado con el Chelsea y se prepara para disputar el partido inaugural del equipo en la Premier League ante el Fulham, el próximo lunes, subrayando que el club está satisfecho con lo que ofrece el jugador durante la fase de preparación para la nueva temporada.

El Chelsea había alcanzado a finales del pasado mayo un acuerdo con el agente de Fernández, Javier Bastori, que permitía la salida del jugador a cambio de 120 millones de libras esterlinas, fijando el 14 de agosto como fecha límite para presentar cualquier oferta oficial.

Sin embargo, el plazo venció sin que llegara una oferta oficial, por lo que el Chelsea dejó claro al entorno del jugador que Fernández no está en venta durante el actual mercado de fichajes.

Alonso: Enzo es jugador del Chelsea

Durante la rueda de prensa que ofreció hoy jueves, se preguntó a Alonso si Fernández permanecería en el estadio de Stamford Bridge cuando cierre el mercado de fichajes el 1 de septiembre.

El técnico español respondió: "Enzo es jugador del Chelsea. Estamos contentos con él y se está preparando para el partido del lunes".

Alonso añadió, según recogió la cadena británica "BBC", que el jugador de 25 años "se ha integrado muy bien" desde su regreso al grupo tras el Mundial, señalando que "entrena muy bien".

Y continuó: "Le veo con un comportamiento muy bueno, y eso es lo que queremos".

El Manchester City sigue de cerca la situación de Fernández

A pesar de las declaraciones de Alonso, el futuro de Fernández sigue siendo objeto de interés, en medio del deseo del Manchester City de fichar al centrocampista argentino.

El Manchester City busca reforzar su centro del campo tras el traspaso de Rodri al Barcelona y la salida de Bernardo Silva después de finalizar su contrato, mientras que el club considera que el Chelsea sigue abierto a la posibilidad de cerrar la operación.

El Manchester City también mantiene negociaciones avanzadas por una operación valorada en 85 millones de libras esterlinas para incorporar al centrocampista marroquí Ayoub Bouaddi.

La relación de Fernández con la afición del Chelsea, bajo la lupa

La situación de Fernández también se complicó por su relación con la afición del Chelsea, después de ser objeto de abucheos al entrar como suplente durante la victoria amistosa sobre la Real Sociedad por 3-1 el pasado sábado, mientras que otros aficionados respondieron con aplausos y cánticos a su favor.

La reacción dividida de la afición se repitió con cada toque del jugador durante el partido.

Por su parte, el Chelsea mostró su respaldo a Fernández al entregarle el brazalete de capitán tras entrar como suplente de Reece James en el último encuentro.

Fernández había intentado a principios de verano asegurar su traspaso al Real Madrid, pero sus gestiones no fructificaron, antes de que el club español negara posteriormente tener interés en el jugador.

Informes españoles apuntan a que el Chelsea sigue abierto de forma secreta a la venta de Fernández, y que el club ha recurrido al agente Jorge Mendes, que representa también al extremo del equipo Pedro Neto, para ayudar a resolver el futuro del jugador.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

