Alonso, el obstáculo: el Atlético allana el camino del Real Madrid para fichar a la estrella de España

El Real Madrid recibió una novedad que podría reforzar sus opciones en la carrera por fichar al centrocampista de la selección de España, durante el próximo mercado de invierno, después de que uno de sus posibles competidores se echara atrás en la idea de incorporar al jugador.

Según reveló el periodista Antonio Ruiz, en el programa radiofónico "El Partidazo" de la cadena "COPE", fuentes dentro del Atlético de Madrid negaron la existencia de cualquier negociación o intención de fichar a Zubimendi en enero de 2027, desmintiendo así las informaciones que situaban al club madrileño entre los interesados en hacerse con sus servicios.

La postura del Atlético representa una novedad destacada en el caso del jugador, especialmente después de que el diario británico "The Independent" señalara ayer el interés del Real Madrid, el Chelsea y el Atlético de Madrid en ficharlo, ante la posibilidad de su salida del Arsenal por la disminución de su papel en los planes del entrenador Mikel Arteta.

El Chelsea, el principal competidor del Real Madrid

Y pese a la salida del Atlético de Madrid, la competencia por fichar a Zubimendi no será sencilla, ya que el informe de la "COPE" reveló que el Chelsea sería el destino más probable para el jugador, en caso de que decida abandonar el Arsenal, dada la convicción del entrenador Xabi Alonso en él desde su etapa trabajando juntos en la Real Sociedad.

Eso coloca al club londinense en una posición relativamente aventajada, mientras que el Real Madrid podría encontrar una oportunidad para moverse con el fin de devolver al jugador a LaLiga, después de que abandonara la Real Sociedad en el verano de 2025 para unirse al Arsenal.

60 millones de libras esterlinas complican la operación

El principal obstáculo para los clubes interesados reside en las exigencias económicas del Arsenal, ya que "The Independent" aseguró que el club inglés no estará dispuesto a desprenderse de Zubimendi por menos de 60 millones de libras esterlinas, el importe que pagó para incorporarlo desde la Real Sociedad.

Las probabilidades de salida del centrocampista español aumentan ante la abundancia de opciones disponibles para Arteta, especialmente tras el fichaje del brasileño Bruno Guimaraes por 85 millones de libras esterlinas el pasado verano, y la apuesta reciente del entrenador por Guimaraes y Declan Rice en el centro del campo.

El futuro de Zubimendi también está ligado a los planes ofensivos del Arsenal, pues Arteta desea incorporar a un extremo rápido con capacidad para progresar con el balón, y el club podría necesitar completar una venta importante para proporcionar la financiación necesaria para la operación.

Y mientras el Real Madrid aguarda la postura del jugador, la negativa del Atlético de Madrid a su interés por él reduce el número de posibles competidores dentro de la capital española, pero no otorga al club blanco una ventaja decisiva, ante la fuerte entrada del Chelsea en la vía de las posibles negociaciones y la esperada firmeza económica por parte del Arsenal.