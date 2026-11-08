Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, no buscó excusas tras la derrota de su equipo frente al Sunderland por un gol a cero, reconociendo que sus jugadores no ofrecieron el nivel requerido ni en el plano defensivo ni en el ofensivo.

La decisión de señalar el penalti, con el que el Sunderland anotó el gol de la victoria, generó una gran polémica, después de que el árbitro considerara que Levi Colwill había derribado a Brian Brobbey.

El portero del Chelsea, Mike Penders, criticó la decisión de señalar el penalti, declarando a la cadena Sky Sports: «Para mí no fue penalti. Apenas lo tocó, y creo que fue al revés, pues fue él quien lo sujetó».

El diario Metro publicó las declaraciones de Alonso, que ofreció a la cadena de radio y televisión británica, donde dijo: «No he vuelto a ver la jugada. No tengo nada que decir sobre el árbitro. Se trata de un error por nuestra parte, y podríamos haber ofrecido una mejor actuación».

Y añadió: «Creo que es una jugada en la que podría haber defendido mejor. Es culpa nuestra».

Alonso mostró su admiración por la actuación de Brobbey durante todo el partido, no solo por haberse ganado el penalti, sino porque consideró que sus defensas podrían haber lidiado mejor con el delantero neerlandés, fuerte físicamente.

Alonso explicó: «A través de los contragolpes que surgieron casi de la nada, logró conseguir dos ocasiones, además de ganarse el penalti. Pero nos estábamos preparando para ello, intentamos lidiar con ello y podríamos haber ofrecido una mejor actuación».

Y añadió: «No es un jugador imparable. Se le puede parar, pero eso requiere defender mejor de lo que lo hicimos hoy».

Resulta evidente que al exentrenador del Real Madrid no le gustó lo que vio de sus defensas, y también se sintió frustrado por lo que ofrecieron los jugadores de la línea delantera.

Y dijo: «Creo que probablemente no merecíamos más de un punto. Sinceramente, no pasó mucho. No ofrecimos lo suficiente como para merecer la victoria».

Y prosiguió: «Nos enfrentamos a un equipo que defiende con un bloque bajo, y nos faltó algo de paciencia, calidad y creatividad en el último tercio del campo para generar más ocasiones. Teníamos que haber sido más consistentes en el traslado del balón de un lado a otro, pero no lo hicimos lo suficiente».

Y cuando se le señaló a Alonso que la superioridad física del Sunderland le permitió imponer su fuerza sobre los jugadores del Chelsea, el entrenador respondió: «No sufrimos un dominio físico. Hubo situaciones en las que podríamos haber defendido mejor, y otras que podríamos haber aprovechado mejor en ataque».