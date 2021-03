El alocado festejo de River: la cerveza para Gallardo y la dedicatoria a Boca

Los jugadores del Millonario celebraron la obtención de la Supercopa. ¿Las víctimas? El DT y el clásico rival, para el que hubo cantito y todo...

Si bien no hubo tantas competencias y fue un año particular, no fue indiferente para River la sequía del 2020. Entre la Superliga que se le escurrió entre las manos ante Boca y la increíble serie que no pudo dar vuelta ante Palmeiras, el Millonario necesitaba volver a festejar. Y lo hizo con todo. La aplastante victoria ante Racing fue un "alivio" según el propio Gallardo y así lo demostraron los jugadores durante los alocados festejos: hubo cerveza para el Muñeco y, claro, dedicatoria especial para el clásico rival.

El DT, empapado: