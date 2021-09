Almeyda: “Del hincha sale mi nombre para Chivas”

El Pelado ha sido una constante propuesta para volver al banquillo de Chivas, club que hizo campeón de Liga en 2017.

Luego de la destitución de Víctor Manuel Vucetich de Chivas, Matías Almeyda se convirtió en el candidato idóneo para ocupar el banquillo y tener una segunda etapa al frente del Rebaño. Sin embargo, aclaró que la propuesta viene de un diferente sector.

“Siempre soy un agradecido el cariño de la gente, el hincha de Chivas. Ese cariño estará de por vida, soy un agradecido porque sale del hincha mi nombre”, mencionó en conferencia de prensa.

La salida del Pelado del Guadalajara dejó un sinsabor por parte de afición, que incluso se manifestó ante la dirigencia pues se había marchado quien entregó un título de Liga después de once años, dos Copa MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf que los clasificó al Mundial de Clubes 2018.

Mientras Amaury Vergara, Ricardo Peláez y consejo directivo toman la decisión sobre el nuevo entrenador, Marcelo Michel Leaño tomó las riendas del equipo de manera interina para el Clásico Nacional, al que le deseó suerte en el compromiso en el Estadio Azteca.

“Mientras dirigía yo en Chivas me junté muchas veces, me llamaba. Hablábamos mucho, le daba jugadores cuando él estaba en Coras Tepic o Zacatepec, tratábamos de llevar un mismo estilo. Pero hace más de un año que no hablamos, recibí un mensaje cuando murió mi padre. Después no he tenido posibilidad de hablar”, dijo.

“Siempre le deseo lo mejor a todos, lo mejor es que a Chivas le vaya bien, por la gente que tiene, es un equipo del pueblo, la pasión, no importa quién esté, siempre deseo que le vaya bien, mi paso ya está, fue algo hermoso, siempre agradezco ese cariño que es recíproco”, agregó.