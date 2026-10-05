«En realidad, le veo nivel para varios clubes», dijo Bierhoff, que ocupó distintos cargos directivos en el equipo de la DFB entre 2004 y 2022, en el programa de Bild «Die Lage der Liga» sobre el futuro de Wirtz.

«También le veo capacidad para triunfar en otros países. Por ejemplo, me lo imagino bien con Hansi Flick en el Barcelona. Allí tiene sitio, allí tiene compañeros de un nivel futbolístico enorme», señaló Bierhoff, relacionando a Wirtz con un posible futuro paso por el Barça.

El mediapunta de la selección alemana es «un jugador absolutamente de talla mundial, que ahora tiene que volver a confirmarlo. También sobre el campo con sus actuaciones», valoró Bierhoff sobre la situación de Wirtz desde su traspaso de 125 millones de euros del Bayer Leverkusen al Liverpool el año pasado.

¿Cómo le va a Florian Wirtz en el Liverpool?

En su primera temporada en Anfield, el centrocampista todavía no ha podido cumplir las inmensas expectativas depositadas en él, y en la opinión pública inglesa Wirtz se ve expuesto una y otra vez a duras críticas. Aun así, desde su llegada a Liverpool ha sido casi siempre titular, de forma todavía más clara con el nuevo entrenador Andoni Iraola que con su predecesor Arne Slot. Wirtz fue titular en todos los partidos de la Premier League y la Champions League de la presente temporada con los Reds, en los que dio una asistencia.

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Las declaraciones de Bierhoff sobre el Barça son, pese a los vínculos con Flick, a cuyas órdenes jugó en su día Wirtz en la selección, pura especulación. Aunque los catalanes supuestamente intentaron fichar a Wirtz hace algunos años, justo antes de su cambio de club en 2025 no estuvieron realmente entre las opciones más firmes. En su lugar, por entonces Real Madrid, Manchester City y, sobre todo, el Bayern de Múnich tantearon al fino técnico, que finalmente se decantó por el Liverpool.

¿Hay actualmente indicios concretos de una salida de Wirtz?

El contrato de Wirtz con el gran club inglés sigue siendo válido hasta 2030 y, pese a la situación a veces complicada, actualmente no existe ningún indicio concreto de una salida anticipada. En cuanto a un posible nuevo interés del Bayern, el exjefe del FCB Karl-Heinz Rummenigge no cree que eso pueda volver a ser tema a corto plazo y recientemente dijo, en una entrevista con la Abendzeitung München, sobre Wirtz: «¿Si en algún momento aun así podría ser posible otra cosa? No lo sé».

Mientras tanto, con la camiseta de la selección alemana Wirtz brilló recientemente con dos buenas actuaciones contra Serbia (2-0) y en Grecia (0-0), ejerciendo además como sustituto del capitán habitual ausente, Joshua Kimmich. Contra los griegos, el jugador de 23 años lideró al equipo de la DFB sobre el campo como relevo de Kimmich; tres días antes, frente a Serbia, Wirtz había heredado el brazalete de capitán de Serge Gnabry para la segunda parte.