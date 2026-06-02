Allá vamos: el Ajax llega a un acuerdo con su nuevo entrenador

Míchel es el nuevo entrenador del Ajax, según confirmó Fabrizio Romano este martes. El periodista italiano especializado en fichajes lanzó su famoso «here we go».

Según el experto en el Ajax Mike Verweij, firmará hasta mediados de 2028.

Sustituye a su compatriota Óscar García, que llevó al Ajax a la Conference League. La temporada pasada el equipo fue dirigido por John Heitinga y Fred Grim.

El técnico, que llevaba tiempo en la agenda del director técnico Jordi Cruyff, llevó al Girona a la Champions hace dos años y sonó incluso para el Manchester City. Ahora llega libre al Ajax.

Gustó a Cruijff por su fútbol ofensivo y paciente, construido desde atrás. Hace poco sonó para el Bayer Leverkusen, pero los medios alemanes indicaron que el club desistió por sus dudas con el inglés.

Previamente dirigió al Rayo Vallecano, finalista de la Conference League, y al SD Huesca. Llegó al Girona en 2021, conjunto que el próximo curso jugará en la Segunda División española.