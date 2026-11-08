Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Nick Woltemade logró el domingo por la noche, en el partido de liga ante la Fiorentina (2-2), un estreno muy esperado con la Juventus de Turín.

El delantero internacional alemán marcó en el minuto 32 el 1-1 provisional y anotó así su primer gol en la Serie A en su noveno partido.

El exjugador del Eintracht de Fráncfort Randal Kolo Muani preparó el gol de Woltemade con una gran acción individual. El exjugador del Werder Bremen y del Stuttgart aprovechó el pase de Kolo Muani y definió con sangre fría desde diez metros.

Woltemade, sustituido con gesto abatido pese a su primer gol en liga

No fue un gol importante solo para Woltemade, sino también para la Juve. Los turineses habían encajado pronto el primer gol en Florencia, cuando Mateo Pellegrino adelantó a los locales tras un córner en el minuto 4. Lo amargo para Woltemade y compañía fue que también se despistaron al comienzo de la segunda parte: en el minuto 54, Alieu Njie puso el 2-1 para la Fiorentina.

Anuncios Anuncios

Por eso, Woltemade abandonó el campo con gesto abatido cuando fue sustituido poco después. En el minuto 57, Edon Zhegrova entró en lugar del alemán de 24 años. Algo más tarde, la Juventus volvió a empatar: el central Bremer marcó de cabeza el 2-2 tras un córner (66').

Related Topics

El empate se mantuvo hasta el final y, pese a un tramo final agitado, no hubo más goles. El punto sabe a poco para la Juve: el club más laureado de Italia sigue en la séptima posición y la distancia con el grupo de cabeza ha aumentado. El líder, la Lazio de Roma, ya le saca once puntos.

Nick Woltemade, no convocado por Alemania tras un inicio difícil en la Juventus

Woltemade, cedido por el Newcastle United a la Juventus desde principios de septiembre, tuvo un inicio difícil en Italia y recibe críticas con frecuencia. Sus actuaciones irregulares de las últimas semanas también le cuestan por ahora su puesto en la selección alemana: el seleccionador Jürgen Klopp no lo ha convocado para los próximos partidos internacionales de noviembre en Serbia y contra Países Bajos.

Getty Images

Anuncios

Sin embargo, Klopp le transmitió ánimos, pues considera que va «por buen camino. Le falta un poco de peligro de gol. La elaboración y la continuidad del juego están ahí. Por eso, por supuesto, no tiene ninguna puerta cerrada. Fue una decisión difícil para nosotros, pero a veces el estado de forma pesa más que todo lo demás», afirmó Klopp.

Aunque el domingo por la noche marcó por primera vez en la Serie A, Woltemade ya había anotado varias veces para la Juve en otra competición. En la Europa League, el internacional en 14 ocasiones suma tres goles y dos asistencias en cuatro partidos esta temporada.