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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, recibió una buena noticia en el entrenamiento de este jueves al recuperar a uno de sus defensas, lo que alivia la crisis de efectivos en la zaga que ha sufrido el Barça en las últimas semanas.

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Según el diario «Mundo Deportivo», Jules Koundé progresa adecuadamente en su recuperación del grave esguince de tobillo que sufrió ante el Real Betis.

El lateral francés se ejercitó este jueves con sus compañeros por primera vez desde su lesión.

Una vez que el futbolista francés ha vuelto a entrenarse con el grupo, el reto pasa por devolverlo a las alineaciones de Hansi Flick. El cuerpo técnico del entrenador alemán y los servicios médicos intentarán tenerlo listo para el partido de LaLiga ante el Villarreal, previsto para el próximo domingo, o, si fuera necesario, para el encuentro de la Champions League contra el Sabah de Bakú del miércoles siguiente, en caso de que consideren que no está en condiciones físicas de jugar frente al Villarreal.

El Barcelona también sigue de cerca el estado de Pau Cubarsí, que sufre una distensión muscular en el psoas ilíaco, lo que lo convierte en duda para el partido ante el Villarreal, aunque su participación no está descartada del todo. Dependerá de su evolución física y del descanso que Flick quiera concederle.

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Frenkie de Jong no tendrá ningún problema para jugar el domingo. El neerlandés arrastraba molestias en el muslo, pero el seleccionador Xavi Hernández le permitió disputar el partido entre Países Bajos y Alemania de la Liga de Naciones.

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Partidos exigentes en el horizonte del Barcelona

El Barcelona afronta un tramo cargado de la temporada, con una serie de compromisos consecutivos en varias competiciones y un calendario que apenas concede a Hansi Flick y a sus jugadores breves momentos para respirar, en medio de unos desafíos físicos y tácticos cada vez más complicados mientras el equipo sigue castigado por las lesiones.

El conjunto catalán arrancará este maratón el próximo domingo, cuando reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou en la 13.ª jornada de LaLiga, antes de viajar a Azerbaiyán para medirse al Sabah de Bakú el miércoles 25 de noviembre, en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

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El desplazamiento a Azerbaiyán será el viaje más largo del Barcelona como visitante en lo que va de año, lo que supone una carga física añadida para los jugadores antes de volver a la competición liguera frente al Deportivo de La Coruña el 29 de noviembre, en el tercer partido del equipo en una sola semana y el segundo consecutivo lejos de casa.

Las pruebas no acaban ahí, ya que el Barcelona abrirá diciembre con un duelo de altos vuelos ante el Atlético de Madrid el 2 de diciembre en el Camp Nou, en un partido adelantado de la 23.ª jornada de LaLiga debido a los compromisos de la Supercopa de España, prevista para febrero de 2027.

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Tres días después, el equipo recibirá al Celta de Vigo el 5 de diciembre, antes de enfrentarse al Manchester City en un esperado choque europeo el día 8 de ese mismo mes, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League.

El Barcelona cerrará su serie de siete partidos en 21 días visitando al Málaga el 12 o el 13 de diciembre, en un encuentro cuyo horario aún no se ha fijado oficialmente.

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Una vez concluido este maratón, los jugadores de Flick no disfrutarán de un descanso prolongado, ya que les espera su estreno en la Copa del Rey entre el 15 y el 17 de diciembre, en los dieciseisavos de final, ante un rival todavía por determinar.

La última parada del Barcelona en 2026 será ante la Real Sociedad en el Camp Nou, el 19 o el 20 de diciembre, en partido de LaLiga.