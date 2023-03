Las alineaciones del Selección España vs. Noruega de la fase clasificación a la Eurocopa Alemania 2024: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El proyecto de Luis de la Fuente al frente de 'La Roja' se inicia ante el combinado de Stale Solbakken, que pierde a Haaland por lesión

La renovada selección española de fútbol de Luis de la Fuente echa a andar este sábado, en el partido que enfrentará a 'La Roja' con Noruega a las 20:45 y en el Estadio de La Rosaleda. Allí, el combinado nacional iniciará ante los del norte de Europa la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024, que se celebrará en Alemania.

Ilusión renovada

Hay mucha expectación (demasiada) de cara al primer once de De la Fuente con el combinado nacional. Sin Unai Simón, lesionado, todo hace indicar que el seleccionador podría decantarse bajo palos por Kepa Arrizabalaga, de vuelta con 'La Roja' tras el buen nivel que ha dado en el Chelsea en los últimos meses. En defensa, Dani Carvajal y José Gayá podrían jugar por los carriles por aportar veteranía, con Aymeric Laporte en el eje de la zaga. Junto a él, Iñigo Martínez o Nacho Fernández podrían ser la apuesta, aunque David García, el muro de Osasuna, también tiene opciones de jugar.

En la media, parece que De la Fuente romperá con esa tradicional línea de tres centrocampistas para jugar con un doble pivote y un futbolista por delante, más descolgado. Rodri Hernández será el mariscal, y bien podría estar acompañado por Dani Ceballos en tareas de creación, con Pablo Gavi en la mediapunta. Por los costados, Iago Aspas, de vuelta al fin con 'La Roja', podría jugar en una banda, con Nico Williams o Dani Olmo por la otra. Arriba, el flamante capitán Álvaro Morata tiene muchas opciones de ser la gran referencia del primer once del nuevo entrenador.

Haaland, baja de mucho peso en Noruega

Por su lado, la Noruega de Stale Solbakken llega al choque sin su gran estrella: el 'tanque' Erling Haaland. Por fortuna para España, el ariete del Manchester City se ha lesionado del muslo en esta semana, y no podrá ser de la partida en La Rosaleda. Su sustituto en el once podría ser el delantero del Celta Jorgen Strand Larsen, al que le está costando adaptarse a LaLiga, pero al que le motiva salir de inicio ante el país que le ve jugar cada semana. Junto a él, son indiscutibles Alexander Sorloth, el artillero de la Real Sociedad, y el habilidoso Mohamed Elyounoussi, que no termina tampoco de explotar en el Southampton, en Premier League.

El mayor peligro, eso sí, estará en el centro del campo. Y este no será otro que Martin Odegaard, otro viejo conocido de LaLiga, que es el capitán de su selección y pieza clave en el fascinante Arsenal de Mikel Arteta, líder de la Premier. Por lo demás, no se esperan muchas sorpresas en el once noruego. Orjan Nyland, el cancerbero del RB Leipzig y ex del Bournemouth, jugará bajo palos, con el central Leo Ostigard, parte del imparable Nápoles, comandando a su selección desde la defensa. Por su lado, Sander Berge será el ancla en la media, y bien podría jugar junto a Fredrik Aursnes, que se está saliendo en el Benfica. Aunque el talentoso Morten Thorsby, del Unión Berlín, también podría entrar de inicio.

ALINEACIONES DEL SELECCIÓN ESPAÑA VS. NORUEGA España (1-4-2-3-1): Kepa; Carvajal, Laporte, Iñigo Martínez/Nacho, Gayá; Rodri, Dani Ceballos; Dani Olmo/Nico Williams, Gavi, Iago Aspas; Morata Noruega (1-4-3-3): Nyland; Pedersen, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes/Thorsby; Sorloth, Strand Larsen y Elyounoussi

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL SELECCIÓN ESPAÑA VS. NORUEGA

PARTIDO España vs. Noruega FECHA Sábado, 25 de marzo de 2023 ESTADIO Estadio La Rosaleda, Málaga (España) HORA 20:45

LAS CONVOCATORIAS DEL MARRUECOS VS. SELECCIÓN ESPAÑA ESPAÑA Porteros: Kepa Arrizabalaga, Robert Sánchez y David Raya. Defensas: José Gayá, Alex Balde, Aymeric Laporte, Nacho Fernández, Iñigo Martínez, David García, Pedro Porro y Dani Carvajal. Centrocampistas: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pablo Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Dani Ceballos. Delanteros: Álvaro Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Yéremi Pino, Mikel Oyarzabal, Bryan Gil, Joselu Mato, Borja Iglesias.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL SELECCIÓN ESPAÑA VS. NORUEGA

ESPAÑA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Pedri: Lesión en el muslo Gerard Moreno: Golpe en el gemelo Unai Simón: Lesión en el talón - - - NORUEGA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Haaland: Lesión en el muslo - - -

