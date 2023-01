Las alineaciones del Villarreal vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Carlo Ancelotti tiene la gran duda de Dani Carvajal de cara al encuentro

El Real Madrid visita este sábado el nuevo Estadio de La Cerámica, donde se enfrentará al Villarreal en uno de los grandes partidos de la 16ª jornada de Liga en Primera División. Un choque en el que los de Carlo Ancelotti buscarán los tres puntos, con el gran objetivo de asaltar el liderato de la competición.

De cara al encuentro, el Madrid tiene un importante contratiempo: la lesión de Dani Carvajal. El lateral diestro tiene molestias y cuenta con todas las papeletas de perderse el partido ante el 'Submarino'. Si no llegara, 'Carletto' apostaría o bien por Lucas Vázquez o por Antonio Rudiger para sustituirle. Por lo demás, no se esperan muchos más cambios en el once blanco, donde formarán los indiscutibles del entrenador italiano. Se espera, en ese sentido, que Fede Valverde vuelva a ganarle la partida a Rodrygo Goes en el perfil derecho del ataque.

El Villarreal, ya sin Rulli

Por su lado, el 'Submarino' afronta el partido ya sin Gerónimo Rulli. El portero está a un paso de sellar su traspaso al Ajax de Ámsterdam y no estará ante los blancos. Su sustituto bajo palos será el sempiterno Pepe Reina, que ya jugó ante el Valencia en la pasada jornada. En ella, por cierto, Setién sacó un equipo muy similar al que se espera ante el Real Madrid, con Samu Chukwueze, Gerard Moreno y Yéremi Pino llevando peligro en la punta de lanza. Gio Lo Celso es baja por lesión, mientras que Francis Coquelin es seria duda por unos problemas físicos.

ALINEACIONES DEL VILLARREAL VS. REAL MADRID Villarreal (1-4-3-3): Pepe Reina; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Parejo, Álex Baena; Samu Chukwueze, Gerard Moreno y Yéremi Pino Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez/Rudiger, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde, Benzema y Rodrygo

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL VILLARREAL VS. REAL MADRID

PARTIDO Villarreal vs. Real Madrid FECHA Sábado, 7 de enero de 2023 ESTADIO Estadio de La Cerámica, Villarreal (Castellón) HORA 16:15

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL VILLARREAL VS. REAL MADRID

VILLARREAL LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Lo Celso: Lesión en el muslo Coquelin: Molestias musculares - Raúl Albiol Álex Baena REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Carvajal: Molestias musculares Odriozola: Problemas físicos Mariano: Esguince de tobillo - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL VILLARREAL VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 16:15 Sudamérica DSports

DGO ARG y CHI: 12:15

COL: 10:15 México SKY Sports 09:15

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Cacereño 0-1 Real Madrid Copa del Rey 03/01/2023 Real Valladolid 0-2 Real Madrid LaLiga 30/12/2022

Próximos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid vs. Valencia Supercopa de España 11/01/2023 Athletic Bilbao vs. Real Madrid LaLiga 22/01/2023