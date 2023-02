Las alineaciones del Real Madrid vs. Valencia de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Carlo Ancelotti tiene varias bajas en el bloque bajo para la visita de los 'ché'

Real Madrid y Valencia se enfrentan este jueves en el Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los grandes clásicos que se pueden vivir en el fútbol español. Un choque, por cierto, que debía haberse disputado hace varias semanas, en la jornada 17, pero que se aplazó por la Supercopa de España. En ella, hay que recordar, los blancos y los 'ché' se las vieron en semifinales, y fueron los de Carlo Ancelotti quienes pasaron a la final en la tanda de penaltis.

De cara a este encuentro en el Bernabéu, el Madrid llega con problemas en defensa. Ferland Mendy, ya se sabe, tendrá que estar dos meses fuera por lesión, por lo que Eduardo Camavinga, hasta nueva orden, tiene todas las papeletas de ser el lateral zurdo de confianza de 'Carletto'. Al menos, hasta que vuelva del todo Dani Carvajal y Nacho Fernández pierda su condición de indispensable en el carril diesto. Al '2', eso sí, se le espera ya en la convocatoria ante el Valencia, pero no será titular.

Asimismo, David Alaba sigue lesionado del sóleo, por lo que tampoco estará ante el conjunto 'ché'. Igual que Lucas Vázquez, que suele actuar asimismo en el lateral derecho. La otra gran duda de cara al once es la de Aurélien Tchouaméni, casi recuperado de sus problemas físicos. Aunque habrá que ver si el mediocentro sale de inicio o 'Carletto' decide apostar por Dani Ceballos, con Toni Kroos de pivote. O bien, por retrasar la posición de Fede Valverde y meter arriba a Marco Asensio o Rodrygo Goes. El catálogo de opciones del preparador italiano, en ese sentido, es muy amplio.

'Voro' se reestrena en el Valencia

Por su lado, el Valencia afronta el choque en una situación crítica. El conjunto del este de España es 14º en Liga, solo un punto por encima del descenso. Cifras, en ese sentido, que han llevado a la directiva a prescindir del entrenador italiano Gennaro Gattuso, que no podrá reencontrarse con Ancelotti. En su lugar, quién si no, estará Salvador González Marco, 'Voro', icono del valencianismo y eterno entrenador en funciones del club durante las últimas campañas. Es más, esta será su octava etapa como técnico sustituto en el banquillo 'ché'. Casi nada. De cara al choque, son baja por lesión dos jugadores importantes como Thierry Correia y Justin Kluivert, mientras que Edinson Cavani, con molestias, es duda en punta de lanza. Si no llegara, su sustituto sobre el césped sería el ariete Hugo Duro.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. VALENCIA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Rudiger, Camavinga; Modric, Kroos, Tchouaméni/Dani Ceballos; Fede Valverde, Benzema y Rodrygo Valencia CF: (1-4-3-3): Mamardashvili; Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, José Gayá; Musah, Hugo Guillamón, André Almeida; Samu Castillejo, Cavani/Hugo Duro y Samuel Lino

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. VALENCIA

PARTIDO Real Madrid vs. Valencia FECHA Jueves, 2 de febrero de 2023 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. VALENCIA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Alaba: Lesión en el sóleo Mendy: Lesión en el muslo Lucas Vázquez: Lesión de rodilla Carvajal: Lesión en el aductor Tchouaméni: Lesión en el sóleo - Vinicius VALENCIA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Thierry Correia: Molestias Justin Kluivert: Molestias Nico González: Dedo del pie roto Jaume Doménech: Lesión de rodilla Cavani: Molestias - Hugo Guillamón Comert Samu Castillejo

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. VALENCIA

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN

LaLiga TV Bar (Bar) 21:00 Sudamérica DSports

DGO ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 0-0 Real Sociedad LaLiga 29/01/2023 Real Madrid 3-1 Atlético Madrid Copa del Rey 26/01/2023

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Mallorca vs. Real Madrid LaLiga 05/02/2023 Elche vs. Real Madrid LaLiga 15/02/2023