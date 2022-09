Las alineaciones del Real Madrid vs. Osasuna de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Carlo Ancelotti no podrá contar con Luka Modric, pero recupera a Karim Benzema ante los navarros

Regresa la competición de Primera División para el intratable Real Madrid, que ha comenzado la competición como un tiro. Los blancos, líderes en Liga, invictos en Liga de Campeones y campeones de la Supercopa de Europa, reciben en el Santiago Bernabéu al Club Atlético Osasuna, la gran revelación de este inicio liguero en la éite española.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL REAL MADRID VS. OSASUNA DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

El Madrid, sin Modric

El Madrid, eso sí, afronta el partido con una baja clave: la de Luka Modric. El mediocentro croata ha vuelto tocado de la cadera tras la concentración con su selección, y no podrá estar ni ante Osasuna ni tampoco entre semana, ante el Shakhtar Donetsk en UEFA Champions League. Eso sí, quien está de vuelta es Karim Benzema, ya recuperado de su lesión en el isquiotibial y que podrá ser de la partida ante los navarros. Aunque no está del todo claro si será titular, pues Carlo Ancelotti prefiere tener cuidado y mimar al delantero, que en diciembre cumplirá 35 años.

Además, 'Carletto' podría introducir más variaciones en su once. Nacho Fernández, que ha podido descansar en el parón, podría ser titular en la defensa. También Dani Ceballos podría optar al once en el centro del campo, junto a Toni Kroos y Aurélien Tchouameni. Arriba, Fede Valvede y Vinicius Júnior actuarán junto a Benzema... o Rodrygo Goes.

Osasuna pierde al 'Chimy' Ávila

Por su parte, el Club Atlético Osasuna afronta el encuentro con la baja importantísima del 'Chimy' Ávila. El bravo delantero fue expulsado por roja directa ante el Getafe, en la última jornada, y no será de la partida. Se espera que Jagoba Arrasate arme una defensa de cinco, con Lucas Torró, Darko Brasanac y Jon Moncayola sujetando al equipo en el centro del campo. Arriba, Ante Budimir es fijo, y la gran duda está en si, junto a él, jugará Rubén García, Moi Gómez e incluso Kike Barja.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. OSASUNA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal/Nacho Fernández, Rudiger/Militao, Alaba, Mendy; Camavinga/Dani Ceballos, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde, Benzema/Rodrygo y Vinicius Júnior Osasuna (1-5-3-2): Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Lucas Torró, Brasanac, Moncayola; Rubén García/Moi Gómez/Kike Barja y Budimir

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. OSASUNA

PARTIDO Real Madrid vs. Osasuna FECHA Domingo, 2 de octubre de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. OSASUNA De momento, no se conocen las convocatorias en ninguno de los dos equipos.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. OSASUNA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Modric: Lesión en la cadera Benzema: Lesión en el isquio Lucas Vázquez: Lesión en el muslo - - CA OSASUNA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Kike Saverio: Lesión en el tendón de Aquiles Aimar Oroz: Molestias en el tobillo Rubén Peña: Esguince de tobillo Chimy Ávila: Roja directa David García

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. OSASUNA

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Atlético Madrid 1-2 Real Madrid LaLiga Santander 18/09/2022 Real Madrid 2-0 RB Leipzig UEFA Champions League 14/09/2022

Próximos partidos del Real Madrid