Alineaciones del Real Madrid vs. Chelsea de la Champions League 2021-2022: Onces, convocatorias y suplentes

El Real Madrid quiere sentenciar su pase a las semifinales de la UEFA Champions League. Los blancos regresan este martes a su competición 'fetiche', con la intención de meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa. Aunque, para eso, deberá deshacerse en el Santiago Bernabéu de un Chelsea al que ya ganó en la ida, por 1-3.

Los de Carlo Ancelotti, por tanto, son favoritos, pero no deben confiarse. Además, encaran el duelo con la importante baja de Eder Militao, que está sancionado. Su puesto en el once lo ocupará Nacho Fernández. La buena noticia, en cambio, es que vuelve Ferland Mendy, que tenía molestias, y todo apunta a que estará al 100% y será titular en el lateral izquierdo.

Por lo demás, no se esperan muchos cambios en el equipo de 'Carletto', que ya se sabe que no es muy partidario de hacer muchas modificaciones. La gran duda, en cambio, está en el extremo diestro, donde Fede Valverde y Rodrygo Goes optan a jugar junto a Karim Benzema y Vinicius Júnior.

El Chelsea, a remontar... y sin Lukaku

Por su lado, César Azpilicueta es duda, pues acaba de superar el Covid-19. Aunque ha entrado en la convocatoria y podría ser titular en el carril derecho, aunque tanto Reece James como Ruben Loftus-Cheek también podrían serlo. Esa es la principal duda de un equipo que estará liderado desde el centro del campo por Jorginho y N'Golo Kanté y que sueña con poner el Bernabéu patas arriba.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. CHELSEA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Fede Valverde/Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr. Chelsea (1-3-4-1-2): Edouard Mendy; Thiago Silva, Christensen, Rudiger; James/Azpilicueta/Loftus-Cheek, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Mount; Havertz y Werner/Pulisic

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. CHELSEA

PARTIDO Real Madrid vs. Chelsea FECHA Martes, 12 de abril de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. CHELSEA

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. CHELSEA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Jesús Vallejo: Covid-19 Hazard: Lesión en el peroné Isco: Lesión en la espalda Miguel Gutiérrez: Lesión de rodilla Mendy: Molestias musculares Militao: 1 partido - CHELSEA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Chilwell: Lesión de rodilla Lukaku: Lesión en el tendón de Aquiles Hudson Odoi: Lesión en el tendón de Aquiles Azpilicueta: Covid-19 Ziyech: Golpe en el tobillo - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. CHELSEA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M50 O114)

M+. Liga de Campeones UHD (M441 O115)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México TNT HBO Max 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 2-0 Getafe LaLiga 09/04/2022 Chelsea 1-3 Real Madrid UEFA Champions League 06/04/2022

Próximos partidos del Real Madrid