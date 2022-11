Las alineaciones del Rayo Vallecano vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Carlo Ancelotti no podrá contar con Toni Kroos y tiene la gran duda de Aurélien Tchouaméni

El Real Madrid cierra este lunes la decimotercera jornada de Primera División, la penúltima antes del Mundial de Qatar 2022. Lo hace visitando al Rayo Vallecano, un rival siempre atrevido y peligroso y que buscará sorprender al líder de la Liga en un 'derbi' madrileño con pólvora.

De cara al duelo, el Madrid de Carlo Ancelotti llega con dos contratiempos importantes. Uno es la baja de Toni Kroos, que está sancionado tras su expulsión de la pasada jornada ante el Girona. El otro, la sobrecarga muscular que sufre Aurélien Tchouaméni, que habrá que ver si puede ser de la partida frente al conjunto vallecano. Si no llegase, Eduardo Camavinga entraría en el once inicial, con Fede Valverde retrasando su posición desde el tridente ofensivo. Otra opción para 'Carletto' sería adelantar la posición de David Alaba al centro del campo, mas esto parece menos probable.

Arriba, se espera que vuelva al once Karim Benzema, ya recuperado al 100% de sus molestias físicas, para acompañar en ataque a Vinicius Júnior y Rodrygo Goes. Y, en defensa, Antonio Rudiger podría entrar en el equipo inicial, pues no tuvo minutos entre semana ante el Celtic de Glasgow.

El Rayo, con todo

Por su lado, el Rayo Vallecano de Andoni Iraola afronta el duelo pleno de moral. Los franjirrojos encadenan cuatro partidos seguidos sin perder, y han ganado los últimos dos: 5-1 al Cádiz y 0-1 al Sevilla. De cara al duelo, Iraola recupera a Óscar Trejo, su gran capitán, y que se perdió el choque ante el Sevilla por sanción. El 'Tigre' Radamel Falcao, además, ya está casi a tope tras su problemas físicos y podría llegar al duelo.

ALINEACIONES DEL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID Rayo Vallecano (1-4-2-3-1): Dimitrievski; Iván Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Santi Comesaña, Óscar Valentín; Isi Palazón, Trejo, Álvaro García; Camello Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger/Alaba, Mendy; Modric, Camavinga/Tchouaméni, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID

PARTIDO Rayo Vallecano vs. Real Madrid FECHA Lunes, 7 de noviembre de 2022 ESTADIO Estadio de Vallecas, Madrid HORA 21:00

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID

RAYO VALLECANO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Falcao: Molestias musculares José Ángel Pozo: Golpe en el pie Andrés Martín: Lesión en el hombro Nteka: 1 partido Óscar Valentín REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Tchouaméni: Sobrecarga Hazard: Molestias Kroos: 1 partido -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

Movistar+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

