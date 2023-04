Las alineaciones del Rayo Vallecano vs. Barcelona de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los de Xavi Hernández cuentan con cuatro bajas obligadas para visitar al conjunto madrileño

El Fútbol Club Barcelona juega este miércoles en Madrid. Los de Xavi Hernández, que cada vez son más líderes de la Liga en Primera División, visitan la capital para enfrentarse al Rayo Vallecano, noveno clasificado y que ya tiene en su mano la permanencia virtual en la élite del fútbol español.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL RAYO VALLECANO VS. BARCELONA DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

Sin Busquets

Los azulgrana llegan al choque con cuatro bajas. Especialmente sensible es la del capitán Sergio Busquets, que vio la amarilla el domingo ante el Atlético de Madrid y que cumple ciclo frente al 'Rayito'. Además, tampoco estarán por lesión Ousmane Dembélé, Andreas Christensen ni Sergi Roberto.

Al respecto del once inicial, no se esperan muchos cambios en el equipo de Xavi. Eric García y Jordi Alba podrían ser titulares en defensa, mientras que Pedri González, que jugó la última media hora ante el Atleti después de varias semanas lesionado, tiene opciones de entrar en el once por primera vez en mucho tiempo. Si no jugase, lo haría Franck Kessié, que formaría con Pablo Gavi y Frenkie de Jong en la media. Arriba podría repetir Ferrán, que marcó el gol del triunfo del Barça frente a los rojiblancos, junto a Robert Lewandowski y Raphinha.

El Rayo, a por todas

Por su lado, el Rayo de Andoni Iraola afronta el duelo con ganas de morder. Se espera que vuelvan al once Alejandro Catena y Álvaro García, que no estuvieron el sábado, en la derrota por 2-1 ante la Real Sociedad. Además, Óscar Trejo podría tener descanso para fortalecer el centro del campo con Unai López, que formaría en un consistente trivote junto a Óscar Valentín y Pathé Ciss. Este último, por cierto, entraría por Santi Comesaña, que está sancionado.

Sigue toda la actualidad del FC Barcelona en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL RAYO VALLECANO VS. BARCELONA Rayo Vallecano (1-4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Óscar Valentín, Pathé Ciss; Isi Palazón, Unai López/Óscar Trejo, Álvaro García; Sergio Camello FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Jordi Alba; Pedri/Kessié, De Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Ferrán Torres

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL RAYO VALLECANO VS. BARCELONA

PARTIDO Rayo Vallecano vs. Barcelona FECHA Miércoles, 26 de abril de 2023 ESTADIO Estadio de Vallecas, Madrid HORA 22:00

LAS CONVOCATORIAS DEL RAYO VALLECANO VS. BARCELONA FC BARCELONA

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL RAYO VALLECANO VS. BARCELONA

RAYO VALLECANO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Falcao: Lesión en el muslo - Santi Comesaña: 1 partido Lejeune Pathé Ciss Óscar Valentín Isi Palazón Falcao FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Dembélé: Lesión en el muslo Christensen: Lesión en el sóleo Sergi Roberto: Lesión en el muslo - Busquets: 1 partido Kessié Ferrán Torres Dembélé

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL RAYO VALLECANO VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN

LaLiga TV (Bar) 22:00 Sudamérica Star+

ESPN 3 ARG: 17:00;

CHI: 16:00;

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 1-0 Atlético Madrid LaLiga 23/04/2023 Getafe 0-0 Barcelona LaLiga 16/04/2023

Próximos partidos del Barcelona