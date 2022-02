Alineaciones probables en la Jornada 23 de LaLiga 2021-2022 para Fantasy, Comunio y Biwenger

LaLiga 2021-2022 ya está entrando, lentamente, en una zona en la que cada vez puede haber menos errores. Se juega este fin de semana la jornada 23 de LaLiga, una fecha que empieza este viernes con el Getafe recibiendo al Levante.

Jornada 23 de LaLiga 2021-2022: Horarios, partidos, clasificación, televisión y resultados

Ya el sábado, se jugarán tres partidos: Mallorca será local ante el Cádiz; el Celta, en Vigo, recibirá al Rayo Vallecano; y el Sevilla visitará al Osasuna.

Por su parte, el domingo será el turno de ocho equipos y cuatro partidos. ¿El plato principal? Barcelona vs. Atlético de Madrid, en el Camp Nou. Además, Valencia vs. Real Sociedad, Betis vs. Villarreal y Real Madrid vs. Granada. El lunes, en tanto, se cerrará la jornada con el Athletic recibiendo al Espanyol.

En Goal seguimos con nuestra intención de que destaques en tu Liga ya sea de Fantasy Biwenger o de Comunio contra tus amigos, compañeros de trabajo o en las familias. Como siempre decimos, no es cuestión de suerte, depende del acierto y el conocimiento, y para que lo tengas, te ofrecemos toda la información para que tu alineación te garantice el mayor número posible de puntos.

Alineaciones probables de LaLiga en la Jornada 23 para Fantasy, Comunio y Biwenger​

Getafe vs. Levante

Getafe: Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Maksimovic, Arambarri; Aleña; Sandro, Enes Ünel.

Levante: Aitor; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; De Frutos, Melero, Pepelu, Bardhi; Soldado, Roger.

Elche vs. Alavés

Elche: Badia; Palacios, Verdú, Diego, Mojica; Josan, Gumbau, Mascarell, Fidel; Pere Milla, Boyé

Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, R. Duarte; Jason, Escalante, Pina, Rioja; Vallejo, Joselu.

Mallorca vs. Cádiz

Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Sedlar, Valjent, Costa; R. de Galarreta, Battaglia; Kubo, Kang-in; Dani Rodríguez; Abdon.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Haroyan, Chust, Espino; Alejo, Álex Fernández, Jonsson, Salvi; Lucas Pérez, Negredo.

Celta vs. Rayo Vallecano

Celta: Dituro; Mallo, Araujo, Aidoo, Galán; Beltrán; Brais, Denis Suárez, Cervi; Santi Mina, Aspas.

Rayo: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Valentín, Comesaña; Isi, Trejo, Álvaro García; Guardiola.

Osasuna vs. Sevilla

Osasuna: Herrera; Ramalho, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Moncayola, Torró, Javi Martínez; Chimy, Budimir, Rubén G.

Sevilla: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Óliver, Fernando, Jordan; Papu Gómez, Rafa Mir, Ocampos.

Valencia vs. Real Sociedad

Valencia: Jaume; Thierry, Alderete, Diakhaby, Gayá; Foulquier, Guillamón, Carlos Soler, Bryan Gil; Guedes, Duro.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Merino, Zubimendi, Silva; Januzaj, Isak, Oyarzabal.

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Araújo, Alba; Pedri, Busquets, F. de Jong; Ferran, L. de Jong, Gavi.

Atlético de Madrid: Oblak; Wass, Giménez, Savic, Hermoso; Carrasco, Koke, De Paul, Lemar; Correa, Luis Suárez.

Betis vs. Villarreal

Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Édgar, Álex Moreno; Guido, Carvalho; Fekir, Canales, Juanmi; Borja Iglesias.

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo; Moi Gómez, Gerard, Moreno.

Real Madrid vs. Granada

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.

Granada: Luis Maximiano; Víctor Díaz, Germán, Torrente, Neva; Collado, Luis Milla, Gonalons, Puertas; Luis Suárez, Molina.

Athletic vs. Espanyol

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Íñigo, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Zarraga, Muniain; Williams, Sancet.

Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Darder, Keidi Baré; Embarba, Melendo, Puado; Loren.