Alineaciones oficiales de Inglaterra y México: Tuchel saca todo su arsenal ofensivo y Aguirre responde con un trío explosivo

La atención del fútbol mundial se centra en el histórico estadio Azteca de Ciudad de México, que el lunes albergará uno de los duelos más igualados de los octavos de final del Mundial 2026: Inglaterra vs. México. «No hay margen para el error», con ambos equipos luchando por un pase a cuartos y el sueño mundial.

Ambas selecciones ya han confirmado sus alineaciones oficiales para este duelo de octavos de final, con la obligación de ganar o decir adiós al torneo.

Alineación oficial de México frente a Inglaterra

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, apuesta por un 4-3-3 con:

Portero: Raúl Rangel.

Defensa: Jorge Sánchez, César Montes, Yohan Vázquez, Jesús Gayardo.

- Centrocampistas: Luis Romo, Éric Lira, Gilberto Mora.

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Alineación oficial de Inglaterra ante México

Por su parte, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, optó por un 4-2-3-1 con Harry Kane como referente:

- Portero: Jordan Pickford.

- Defensa: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Mark Goyeh, Miles Lewis-Skilley.

- Centrocampistas: Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham.

- Delantera: Anthony Gordon, Harry Kane, Bukayo Saka.

Los seguidores de ambos equipos esperan un duelo intenso, donde el conjunto de Tuchel, con algunos de los mejores jugadores ingleses, se medirá a una México que buscará la sorpresa ante su público para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.