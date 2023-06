Las alineaciones de Manchester City vs. Inter Milán de la final de la UEFA Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El conjunto de Pep Guardiola busca su primer trofeo frente a los 'nerazzurri', que buscan volver a reinar en el continente

Manchester City e Inter de Milán se miden este sábado por la mayor de las glorias en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul. Allí, 'citizens' y 'nerazzurri' buscarán hacerse con el título más importante que existe a nivel de clubes: la UEFA Champions League.

Sobre el papel, el City de Pep Guardiola es el claro favorito para el encuentro. La escuadra de Mánchester lleva unos meses pletóricos, en un estado de forma sensacional y jugando un fútbol de muchísimos quilates, con el español Rodri Hernández como ancla en el centro del campo y con Erling Haaland como martillo en ataque. No en vano, el 'ciborg' suma 52 goles en otros tantos partidos oficiales en este curso. Una barbaridad.

El City, con todo a por su primer entorchado

De cara al duelo, se espera que Guardiola confíe en el once que viene maravillando en estas últimas semanas. El mismo que pasó por encima del Real Madrid en semifinales de la Champions, que conquistó la pasada semana la FA Cup ante el Manchester United, y que ha sido un torpedo en la consecución de una nueva Premier League para los británicos.

Así, Ederson Moraes jugará en portería, con Kyle Walker, Rúben Dias y Manuel Akanji en defensa, toda vez que Nathan Aké aún no está recuperado del todo. Por delante, Rodri y el 'reconvertido' John Stones darán empaque a la medular, con Ilkay Gundogan algo más liberado para nutrir de balones al 'mago' Kevin De Bruyne en la mediapunta. Por las bandas, percutirán dos 'jugones' como Jack Grealish y Bernardo Silva, con Haaland en punta de lanza. Y, en el banquillo, esperarán su turno los Julián Álvarez, Riyad Mahrez, Phil Foden y compañía. Un equipo (casi) indestructible, para que los 'citizens' sumen a sus vitrinas la primera Champions de su historia.

El Inter, con la duda de Mkhitaryan

Enfrente, Guardiola y los suyos tendrán a un Inter que promete plantar batalla. Los de Simone Inzaghi no son favoritos y lo saben, pero también son plenamente conscientes de lo mucho que han peleado para estar en la final. En ella, eso sí, los 'nerazzurri' tienen dos dudas importantes: la del atacante Joaquín Correa y, sobre todo, la del veterano mediocentro armenio Henrikh Mkhitaryan, pieza clave en el centro del campo de Inzaghi, y que arrastra molestias en el muslo. Si no llegase, su hueco en el once lo ocuparía Marcelo Brozovic, que formaría en la media con dos futbolistas tan talentosos como son Hakan Çalhanogu y Nicolo Barella.

Por lo demás, poco cambio en el 1-3-5-2 de confianza de Inzaghi. André Onana, el 'portero de la Champions' del Inter, jugará en portería, con Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni en defensa. Allí, por tanto, no se espera de inicio a Milan Skriniar, que ha cuajado un año de lo más irregular y que ha perdido el puesto en el once de Inzaghi. Por los carriles, entrarán Denzel Dumfries y Federico Dimarco, mientras que el experimentado Edin Dzeko y Lautaro Martínez estarán en punta de lanza, con Romelu Lukaku en la recámara. Y el gran sueño de dejar en la estocada al City y de conseguir la segunda Copa de Europa en la historia 'nerazzurri', para volver a poner a los interistas en la cima del fútbol europeo.

ALINEACIONES DEL MANCHESTER CITY VS. INTER MILÁN Manchester City (1-3-5-1-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Bernardo Silva, Stones, Rodri, Gundogan, Grealish; De Bruyne; Haaland Inter de Milán (1-3-5-2): Onana; Darmian, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic/Mkhitaryan, Çalhanoglu, Dimarco; Dzeko y Lautaro Martínez

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL MANCHESTER CITY VS. INTER MILÁN

PARTIDO Manchester City vs. Inter Milán FECHA Sábado, 10 de junio de 2023 ESTADIO Estadio Olímpico Ataturk, Estambul (Turquía) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL MANCHESTER CITY VS. INTER MILÁN Se desconocen las convocatorias oficiales de ambos equipos para la gran final.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL MANCHESTER CITY VS. INTER MILÁN

MANCHESTER CITY LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - - Benjamin Mendy: Suspendido - INTER MILÁN LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Dealbert: Lesión de rodilla Mkhitaryan: Lesión en el muslo Joaquín Correa: Lesión en el gemelo Valentín Carboni: En el Mundial Sub20 Zanotti: Mundial Sub20 -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL MANCHESTER CITY VS. INTER MILÁN

ZONA CANAL HORARIO España La 1 (en abierto)

RTVE Play

RTVE.es

Movistar+ Liga de Campeones (M56)

M+ Liga de Campeones UHD (M441)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar) 21:00 Sudamérica ESPN

FOX Sports

Star+ ARG: 16:00;

CHI: 15:00;

COL: 14:00 México TNT

HBO Max 13:00

