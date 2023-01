Las alineaciones del derbi Real Madrid vs. Atlético Madrid de la Copa del Rey 2023: Onces, convocatorias y suplentes

Los blancos reciben a los de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone en el duelo con más mordiente de cuartos de final del torneo

Gran derbi madrileño por los cuartos de final de la Copa del Rey. Este jueves, el Real Madrid de Carlo Ancelotti recibe en el Santiago Bernabéu a su eterno rival, el Atlético de Madrid, que se aferra a la Copa como el único torneo en el que sigue 'vivo' a estas alturas en la presente temporada.

Los dos conjuntos llegan al choque después de vencer con contundencia en la última jornada de Liga. El Madrid consiguió un triunfo de mucha autoridad en La Catedral de San Mamés ante el Athletic de Bilbao, al que venció por 0-2; mientras que el Atleti goleó por 3-0 en el Metropolitano al Real Valladolid, en un choque en el que los rojiblancos estuvieron sublimes.

Las incógnitas del Madrid

La principal novedad del Real Madrid de cara al choque es la vuelta de David Alaba. El polivalente futbolista blanco ya ha superado su lesión en el sóleo y ha entrado en la lista de Carlo Ancelotti, aunque habrá que ver si es titular. Si no lo fuera, 'Carletto' volvería a apostar por esa férrea defensa que tan buenos resultados le está dando últimamente, con el 'hombre-para-todo' Nacho Fernández en el lateral derecho, Antonio Rudiger y Eder Militao en el eje de la zaga y Ferland Mendy por la izquierda. Thibaut Courtois, como siempre, jugará en portería.

En la media, volverán al once Luka Modric y Toni Kroos, que no jugaron de inicio ante el Athletic, mientras que Eduardo Camavinga y Dani Ceballos pugnan a un hueco junto a ellos. Arriba, formarán Fede Valverde, Vinicius Júnior y Karim Benzema. Aunque el primero bien podría retrasar su posición al centro del campo, con lo que Rodrygo Goes entraría arriba. Por lo demás, siguen fuera Aurélien Tchouaméni, Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Eden Hazard.

El Atleti, pendiente de Giménez

Por su lado, el Atleti de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone afronta el partido con la gran duda de Josema Giménez. Y es que la FIFA podría sancionar este jueves al central por increpar al árbitro tras la disputa del encuentro entre Ghana y Uruguay del Mundial de Qatar 2022, por lo que su presencia de cara al derbi está en entredicho. Si no jugara, todo hace indicar que el 'Cholo' jugará con Stefan Savic, de vuelta tras cumplir sanción en Liga, Mario Hermoso y Reinildo Mandava como centrales. Jan Oblak estará bajo palos, con Nahuel Molina y Yannick Carrasco (o Thomas Lemar) por los carriles, y con Koke Resurrección llevando la manija.

Junto a él, hay variedad de opciones para el centro del campo. Con Marcos Llorente lesionado, Geoffrey Kondogbia parece que será el titular, mas Rodrigo De Paul e incluso Axel Witsel y el joven Pablo Barrios tienen también posibilidades de entrar. Por delante, el 'Principito' Antoine Griezmann, sirviendo balones a Ángel Correa y Álvaro Morata. Solo puede quedar uno en el Bernabéu. El tiempo dirá si la batalla se la lleva el Madrid, o si lo hace el Atleti.

ALINEACIONES DEL DERBI REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID DE LA COPA DEL REY Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Nacho/Alaba, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Kroos, Dani Ceballos/Camavinga; Fede Valverde, Benzema y Rodrygo Atlético Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Giménez/Reinildo, Mario Hermoso; Molina, Koke, Kondogbia/De Paul, Carrasco/Lemar; Griezmann; Ángel Correa y Morata

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL DERBI REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID DE LA COPA DEL REY

PARTIDO Real Madrid vs. Atlético Madrid FECHA Jueves, 26 de enero 2023 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL DERBI REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID LA COPA DEL REY REAL MADRID ATLÉTICO MADRID Por ahora, no se conoce la convocatoria del 'Cholo' Simeone para el partido.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL DERBI REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID DE COPA DEL REY

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Carvajal: Lesión en el muslo Tchouaméni: Lesión en el sóleo Lucas Vázquez: Lesión de tobillo Hazard: Lesión de tobillo Alaba: Lesión en el sóleo - - ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Marcos Llorente: Lesión en el muslo Giménez: Posible sanción - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL DERBI REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID DE COPA DEL REY

ZONA CANAL HORARIO España La 1 (en abierto)

RTVE Play

RTVE.es 21:00 Sudamérica DSports

DGO ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports

Blue To Go 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid LaLiga 22/01/2023 Villarreal 2-3 Real Madrid Copa del Rey 19/01/2023

Próximos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid vs. Real Sociedad LaLiga 29/01/2023 Real Madrid vs. Valencia LaLiga 02/02/2023

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Atlético Madrid 3-0 Real Valladolid LaLiga 21/01/2023 Levante 0-2 Atlético Madrid Copa del Rey 18/01/2023

Próximos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Osasuna vs. Atlético Madrid LaLiga 29/01/2023 Atlético Madrid vs. Getafe LaLiga 04/02/2023