Alineaciones del derbi de Londres: Konsa titular con el Arsenal y el tridente de fuego lidera al Chelsea

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció la alineación de su equipo para el enfrentamiento ante el Chelsea, esta tarde de domingo, en el estadio Emirates, en el derbi de Londres, correspondiente a la tercera jornada de la Premier League.

El recién llegado Ezri Konsa arranca como titular en la defensa del Arsenal por primera vez, mientras que Kai Havertz lidera el ataque del conjunto londinense.

La alineación del Arsenal fue la siguiente:

Portería: Raya.

Defensa: White, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Centro del campo: Raya, Lewis-Skelly, Ødegaard.

Ataque: Trossard, Saka, Havertz.

Por otro lado, Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, se apoya en el tridente ofensivo habitual formado por Cole Palmer, Morgan Rogers y João Pedro.

La alineación del Chelsea fue la siguiente:

Portería: Emiliano Martínez.

Defensa: Achimpong, Lacroix, Fofana.

Centro del campo: Neto, James, Lavia, Hato.

Ataque: Rogers, Palmer, João Pedro.

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