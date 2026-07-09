Alineaciones de Marruecos y Francia: sorpresa de Wahbi... y Deschamps saca al salvador

Mohamed Wahbi y Didier Deschamps han anunciado las alineaciones de Marruecos y Francia para el partido de esta tarde, que abre los cuartos de final del Mundial 2026 y supone la revancha de su duelo en las semifinales de 2022.

La alineación marroquí reservó una sorpresa: Mohamed Wahbi incluyó a Shamseddine Talbi en el once para reemplazar al lesionado Ismail Saibari, Pese a que las previsiones apuntaban a la titularidad de Sufyan Rahimi tras su gol ante Canadá en octavos.

Deschamps, por su parte, premió a Désiré Doué con la titularidad en lugar de Bradley Barcola tras su papel decisivo ante Uruguay.

El trío Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé lidera el ataque francés, mientras que Marruecos confía en Brahim Díaz y Bilal El Khannous en punta.

La alineación de Marruecos es:

Portero: Yassine Bono.

Defensa: Achraf Hakimi, Issa Diop, Anas Salah Eddine y Nasser Mazraoui.

Mediocampo: Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi, Nael El Ainaoui y Chamseddine Talbi.

Delanteros: Brahim Díaz y Bilal El Khannous.

La alineación de Francia fue:

Portero: Mike Maignan.

Defensa: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Deny.

Centrocampo: Adrien Rabiot, Mano Kone, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

Delantero: Kylian Mbappé.

Francia llegó a cuartos tras ganar 1-0 a Uruguay, y Marruecos se clasificó al vencer 3-0 a Canadá.

El duelo recuerda la semifinal del Mundial 2022, cuando Francia avanzó a la final y los «Leones del Atlas» terminaron cuartos, su mejor resultado histórico.