Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha anunciado la alineación de los Leones del Atlas para el partido contra Brasil en la primera jornada del Mundial.

Wahbi alineó a Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, en la delantera, mientras que Achraf Hakimi liderará la defensa de los Leones.

Por su parte, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sorprendió al alinear a Igor Thiago como delantero centro, dejando a Matheus Cunha en el banquillo.

La alineación de Marruecos fue la siguiente:

Portero: Yassine Bounou

Defensa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop

Centrocampistas: Ounahi, Bouadi, El Ainaoui

Delanteros: Ibrahim Díaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous

Por su parte, la alineación de Brasil fue la siguiente:

Portero: Alisson Becker

Defensa: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez

Centrocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá

Delanteros: Vinicius Junior, Raphinha, Igor Thiago.