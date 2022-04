Alineaciones del Chelsea vs. Real Madrid de la Champions League 2021-2022: Onces, convocatorias y suplentes

El Real Madrid se las vuelve a ver con el Chelsea. Un año después de que los 'blues', a la postre campeones de la UEFA Champions League, apeasen del torneo al conjunto blanco en semifinales, el conjunto de Carlo Ancelotti vuelve a Stamford Bridge, donde buscarán un buen resultado de cara a la vuelta en el Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco tiene disponibles a todos los integrantes de su primera unidad. Eso sí, 'Carletto', que sigue con Covid-19 y no está nada claro que pueda estar en el banquillo del feudo londinense, tiene una duda importante en su once. Rodrygo Goes, Fede Valverde y Marco Asensio se disputan un puesto junto a Karim Benzema y Vinicius Junior en punta de lanza. Valvede es la opción más conservadora, y sería la apuesta si el Real Madrid saliera a intentar contener al máximo posible las acometidas del Chelsea. Aunque habrá que ver qué sucede.

El resto de titulares serán los habituales de Ancelotti, un hombre poco amigo de las rotaciones. Por lo demás, Luka Jovic, Isco Alarcón, Miguel Gutiérrez y Eden Hazard, futbolistas sin apenas presencia en los esquemas de Ancelotti, son baja por lesión.

El Chelsea, a resarcirse

Por su lado, el Chelsea de Thomas Tuchel llega con ganas de dar un golpe sobre la mesa en casa, donde cayó por 1-4 ante el Brentford en la pasada jornada de Premier League. Se espera que los 'blues' salgan con un 1-3-5-2, con Jorginho, Ngolo Kanté y el exmadridista Mateo Kovacic (o Mason Mount) en el centro del campo, y con los españoles Marcos Alonso y César Azpilicueta por los carriles. Arriba, Timo Werner y Christian Pulisic pugnan por un puesto junto al talentoso Kai Havertz.

ALINEACIONES DEL CHELSEA VS. REAL MADRID Chelsea (1-3-5-2): Edouard Mendy; Chalobah/Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic/Mount, Kanté, Marcos Alonso; Werner/Pulisic y Havertz Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo/Fede Valverde/Asensio, Benzema y Vinicius Jr.

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CHELSEA VS. REAL MADRID

PARTIDO Chelsea vs. Real Madrid FECHA Miércoles, 6 de abril de 2022 ESTADIO Stamford Bridge, Londres (Reino Unido) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL CHELSEA VS. REAL MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL CHELSEA VS. REAL MADRID

CHELSEA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Chilwell: Lesión de rodilla Hudson-Odoi: Molestias en el tendón de Aquiles Kepa: Malestar Christensen: Molestias - Loftus-Cheek REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Hazard: Lesión en el peroné Isco: Lesión en la espalda Jovic: Lesión de tobillo Miguel Gutiérrez: Lesión de rodilla Carlo Ancelotti: Covid-19 - Militao

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL CHELSEA VS. REAL MADRID

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Celta Vigo 1-2 Real Madrid LaLiga 02/04/2022 Real Madrid 0-4 Barcelona LaLiga 20/03/2022

