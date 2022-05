Las alineaciones del Barcelona vs. Villarreal de LaLiga 2021-2022: Onces, convocatorias y banquillo de suplentes

El Fútbol Club Barcelona despide este domingo LaLiga, frente al Villarreal y en el Camp Nou. Los azulgrana, que ya han sellado matemáticamente su segunda posición liguera, reciben al 'Submarino', que afronta el partido buscando asegurar su plaza en la UEFA Conference League.

Eso sí, Xavi Hernández cuenta con varias dudas para confeccionar su once. Gerard Piqué, Ronald Araújo, Memphis Depay y Eric García siguen con molestias, y podrían no estar listos para la contienda. Si no llegasen, Óscar Mingueza y Clement Lenglet jugarían en el eje de la zaga. Además, vuelve Jordi Alba tras sanción, mientras que Neto podría entrar en portería por Marc-andré Ter Stegen, pues el encuentro ante el Villarreal podría ser su último partido como azulgrana.

En ataque, siguen las dudas. Memphis Depay está tocado, mientras que Ousmane Dembélé podría quedarse en el banquillo por una supuesta cláusula que le haría renovar automáticamente si tiene minutos ante el 'Submarino'. Ante ello, las puertas de la titularidad podrían abrirse para Adama Traoré, prácticamente inédito en estos últimos meses, y que actuaría en punta junto a Ferrán Torres y Pierre-Emerick Aubameyang.

El Villarreal, con bajas sensibles

Por su lado, el Villarreal de Unai Emery llega al Camp Nou con la zona ofensiva muy mermada. Gerard Moreno, Arnaut Danjuma y Yéremi Pino están lesionados y tienen casi imposible estar en Barcelona. Aparte, Juan Foyth está sancionado, por lo que el capitán, Mario Gaspar, podría jugar en el lateral diestro. En la media, Manu Trigueros tiene opciones de entrar, mientras que Samu Chukwueze, Boulaye Dia y Giovani Lo Celso comandarán el ataque amarillo en la Ciudad Condal para buscar meterse en la Conference League.

ALINEACIONES DEL BARCELONA VS. VILLARREAL FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen/Neto; Dani Alves, Mingueza/Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Frenkie de Jong; Dembélé/Adama Traoré, Aubameyang y Ferrán Torres Villarreal (1-4-3-3): Rulli; Mario Gaspar/Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin/Manu Trigueros, Capoue, Dani Parejo; Samu Chukwueze, Dia y Lo Celso

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL BARCELONA VS. VILLARREAL

PARTIDO Barcelona vs. Villarreal FECHA Domingo, 22 de mayo de 2022 ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORA 22:00

LAS CONVOCATORIAS DEL BARCELONA VS. VILLARREAL

De momento, no hay listado de futbolistas convocados en ninguno de los dos equipos.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL BARCELONA VS. VILLARREAL

FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Dest: Lesión en el isquio Sergi Roberto: Lesión en el muslo Nico González: Lesión en el pie Pedri: Lesión en el muslo Wague: Lesión de rodilla Piqué: Lesión en el muslo Araújo: Traumatismo craneoencefálico Memphis Depay: Golpe en el costado Eric García: Dedo roto - Lenglet Abde VILLARREAL LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Alberto Moreno: Lesión de rodilla Gerard Romero: Lesión en el muslo Yéremi Pino: Lesión en el isquio Danjuma: Lesión de tobillo Juan Foyth: 1 partido Aurier Capoue Iborra Samu Chukwueze

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL BARCELONA VS. VILLARREAL

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga

M. LaLiga 3 (Multi)

M. LaLiga 4

M. LaLiga 6

M. LaLiga UHD

LaLiga TV (Bar)

LaLiga TV M1 (Bar) 22:00 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG: 17:00

CHI: 16:00

COL: 15:00 México SKY Sports 15:00

