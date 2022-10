Las alineaciones del Barcelona vs. Athletic Bilbao de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Xavi Hernández hará modificaciones ante los 'leones', con respecto del equipo que goleó al Villarreal

El Fútbol Club Barcelona intentará este domingo seguir persiguiendo al Real Madrid, en su lucha por volver a conquistar el primer puesto de LaLiga. Aunque los azulgrana tienen ante sí una durísima piedra de toque: el Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde, al que reciben en el Spotify Camp Nou y que es uno de los equipos más competitivos de esta Primera División.

De cara al partido, se espera que Xavi Hernández realice varios cambios, con respecto del equipo que goleó por 3-0 al Villarreal en la jornada intersemanal. En defensa, el técnico egarense podría seguir apostando por Jules Koundé y Marcos Alonso en el centro, pero Alex Balde tiene serias opciones de entrar por Jordi Alba en el flanco zurdo.

Cambios en el centro del campo y la delantera

En la media, Sergio Busquets volverá al once, en detrimento de Frenkie de Jong, mientras que Franck Kessié podría aportar todo su músculo para dar descanso a Pablo Gavi y jugar junto a Pedri González y 'Busi'. Arriba, por su parte, Ousmane Dembélé y Raphinha podrían volver al once, por Ansu Fati y Ferrán Torres. Junto a ellos, eso sí, no hay duda: estará el '9', Robert Lewandowski. El equipo, por cierto, mantiene las bajas por lesión de Andreas Christensen y Ronald Araújo, mientras que Memphis Depay está a punto ya de recuperarse de su lesión en el muslo.

El Athletic, a por todas

Por su parte, el Athletic afronta el duelo con la idea de asaltar en Camp Nou. Así, llega al partido con todos los futbolistas disponibles. Y eso que Iñaki Williams se hizo daño en la espalda el martes, en la jornada intersemanal ante el Getafe, pero todo parece indicar que estará en Barcelona. Si no, Raúl García, que mojó ante el 'Geta', podría entrar en su lugar. Por lo demás, se espera al once de gala del 'Txingurri' (extécnico del Barça, por cierto), con Álex Berenguer, Dani García o Yeray Álvarez volviendo al equipo inicial.

ALINEACIONES DEL BARCELONA VS. ATHLETIC BILBAO FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto/Héctor Bellerín, Koundé, Marcos Alonso, Alex Balde; Pedri, Busquets, Kessié/Gavi; Dembélé, Lewandowski y Raphinha Athletic Bilbao (1-4-2-3-1): Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Lekue; Dani García, Sancet; Nico Williams, Muniain, Álex Berenguer; Iñaki Williams/Raúl García

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL BARCELONA VS. ATHLETIC BILBAO

PARTIDO Barcelona vs. Athletic Bilbao FECHA Domingo, 23 de octubre de 2022 ESTADIO Spotify Camp Nou, Barcelona HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL BARCELONA VS. ATHLETIC BILBAO De momento, no hay listas de convocados para la disputa del partido.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL BARCELONA VS. ATHLETIC BILBAO

FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Christensen: Lesión en el tobillo Araújo: Lesión en el muslo Memphis Depay: Lesión en el muslo - - ATHLETIC BILBAO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Iñaki Williams: Golpe en la espalda - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL BARCELONA VS. ATHLETIC BILBAO

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN 3 ARG y CHI: 16:00

COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 3-0 Villarreal LaLiga Santander 20/10/2022 Real Madrid 3-1 Barcelona LaLiga Santander 16/10/2022

Próximos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona vs. Bayern Múnich UEFA Champions League 26/10/2022 Valencia vs. Barcelona LaLiga Santander 29/10/2022