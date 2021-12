El Atlético de Madrid busca este sábado un nuevo triunfo, que le permita no perder el tren del liderato y afrontar con moral el trascendental duelo del próximo martes, 7 de diciembre, cuando los rojiblancos se jugarán sus opciones en Champions League ante el Oporto. Aunque, partido a partido, primero toca el Mallorca, que visita este fin de semana en Estadio Metropolitano.

Diego Pablo Simeone, el entrenador rojiblanco, no podrá contar con casi toda seguridad con Yannick Carrasco. El belga tiene molestias y no se espera que llegue, como tampoco lo hará seguro Josema Giménez, que tiene una sobrecarga. Además, Thomas Lemar es duda. Ante el panorama, y con el encuentro del miércoles en el horizonte, Simeone podría variar su once e incluso su esquema.

En ese sentido, el 'Cholo' podría alinear un 1-4-3-3, con el que ha ensayado en los últimos entrenamientos. Y además, lo ha hecho sin Sime Vrsaljko, Mario Hermoso, Joao Félix ni Luis Suárez en el once titular, por lo que los cuatro podrían ser suplentes ante el Mallorca. Marcos Llorente jugaría en el lateral derecho, con Renan Lodi percutiendo por el izquierdo. La pareja de centrales sería para Felipe Augusto y Stefan Savic. En la media, Koke Resurrección, Rodrigo De Paul y Geoffrey Kondogbia formarían un trivote con mucho músculo, mientras que el ataque sería para Antoine Griezmann, Ángel Correa... y Matheus Cunha, que sería titular por primera vez en Liga tras su gran actuación ante el Cádiz.

El Mallorca, a competir

Enfrente del Atleti estará un Mallorca, el de Luis García Plaza, que buscará pescar en el Metropolitano. Los bermellones, además, llegan después de hacer los deberes en Copa del Rey, donde ganaron (aunque con muchos apuros) por 0-2 a la Gimnástica Segoviana para pasar de ronda. Un duelo, por cierto, en el que hizo doblete Ángel Rodríguez, que podría verse premiado con la titularidad en el Metropolitano. Por detrás, el Mallorca intentará llevar peligro con una incisiva línea de tres mediapuntas: la que formarán Kang-in Lee, Take Kubo y Dani Rodríguez.

ALINEACIONES DEL ATLÉTICO MADRID VS. MALLORCA Atlético de Madrid (1-4-3-3): Oblak; Marcos Llorente, Felipe, Savic, Lodi; De Paul, Kondogbia, Koke; Correa, Cunha y Griezmann RCD Mallorca (1-4-2-3-1): Manolo Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa; Baba, Ruiz de Galarreta; Kubo, Kang-in Lee, Dani Rodríguez; Ángel Rodríguez

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ATLÉTICO MADRID VS. MALLORCA

PARTIDO Atlético Madrid vs. Mallorca FECHA Sábado, 4 de diciembre ESTADIO Estadio Metropolitano, Madrid HORA 18:30

LAS CONVOCATORIAS DEL ATLÉTICO MADRID VS. MALLORCA

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ATLÉTICO MADRID VS. MALLORCA

ATLÉTICO MADRID Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Saponjic: Lesión en el muslo Giménez: Sobrecarga Trippier: Lesión de clavícula Carrasco: Problemas físicos Lemar: Contusión - Giménez MALLORCA Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Salva Sevilla: Lesión muscular Raillo: Lesión de tobillo Hoppe: Lesión en el muslo Lago Júnior: Problemas físicos Amath: Lesión en un dedo del pie - Ndiaye Brian Oliván El artículo sigue a continuación

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ATLÉTICO MADRID VS. MALLORCA

ZONA

CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar 18:30 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 14:30; COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

