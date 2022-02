Después de la dura derrota del pasado domingo en el Camp Nou, el Atlético de Madrid regresa al Metropolitano para medirse al Getafe. Y allí, ante su gente, debe hacer lo que mejor se le da: levantarse y recomponerse, como ha hecho ya en un sinfín de ocasiones.

Diego Pablo Simeone tiene varias dudas para confeccionar su equipo. No tanto a nivel de lesiones, pues los tres lesionados, Daniel Wass, Josema Giménez y Antoine Griezmann, están descartados al 100%. Son, más bien, dudas al respecto del once que alineará sobre el tapete del Metropolitano. Geoffrey Kondogbia y Marcos Llorente, ya totalmente recuperados, podrían entrar en el once por Rodrigo De Paul y Sime Vrsaljko. Y en el carril zurdo, Reinildo Mandava podría ser titular en detrimento de un Mario Hermoso que, definitivamente, no está teniendo su temporada.

En el eje de la zaga, Felipe Augusto, otro que está teniendo una campaña un tanto aciaga, será titular por la baja de Giménez. Eso sí, a su lado estará el gran capataz: Stefan Savic. Además, Ángel Correa y Matheus Cunha, dos de los atascadores por excelencia de este Atleti, también podrían ver premiado su incuestionable trabajo y salir de inicio.

El 'Geta', sin Aleñá ni Olivera

Por su lado, el Getafe afronta el choque con las bajas confirmadas de Carles Aleñá y Mathías Olivera, dos futbolistas clave y que están lesionados. Además, es seria duda otro titular: Sandro Ramírez. Ante esos contratiempos, podrían ser de la partida futbolistas como Óscar Rodríguez, Okay Yokuslu o Borja Mayoral, tres de los fichajes de invierno de este 'Geta' y que buscarán los tres puntos para los de Quique Sánchez Flores en el regreso del técnico al estadio del club que fue su casa durante varios años y donde se le recuerda con un gran aprecio.

ALINEACIONES DEL ATLÉTICO MADRID VS. GETAFE Atlético Madrid (1-4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Savic, Felipe, Reinildo; Ángel Correa/Carrasco, Koke, Kondogbia/De Paul, Lemar; Matheus Cunha/Joao Félix y Luis Suárez Getafe (1-5-3-2): David Soria; Damián Suárez, Jorge Cuenca, Djené, Mitrovic, Jonathan Silva; Maksimovic, Arambarri, Óscar Rodríguez/Okay; Enes Unal y Borja Mayoral/Jaime Mata

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ATLÉTICO MADRID VS. GETAFE

PARTIDO Atlético Madrid vs. Getafe FECHA Sábado, 12 de febrero de 2022 ESTADIO Estadio Metropolitano, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL ATLÉTICO MADRID VS. GETAFE

A fecha de hoy, no se conocen las listas de convocados ni de Diego Pablo Simeone ni de Quique Sánchez Flores.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ATLÉTICO MADRID VS. GETAFE

ATLÉTICO DE MADRID Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Giménez: Covid-19 Wass: Lesión de rodilla Griezmann: Lesión en el muslo - - De Paul Mario Hermoso Felipe GETAFE CF Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Aleñá: Lesión indeterminada Olivera: Lesión en el muslo Sabit: Lesión de rodilla Sandro: Molestias - Jorge Cuenca Aleñá

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ATLÉTICO MADRID VS. GETAFE

