El PSV busca la revancha tras la humillante derrota por 2-1 del sábado ante el ADO Den Haag. El martes tendrá la oportunidad de resarcirse en su visita al FC Porto en la fase de liga de la Champions League. ¿A quién elegirá Peter Bosz para sustituir al lesionado Ruben van Bommel? El partido en Portugal comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport 1 y Ziggo Sport Totaal.

Bosz no tiene preocupaciones en defensa. Matej Kovár estará bajo palos en Porto, con Sergiño Dest en el lateral derecho y Filip Kostic en el izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales del PSV en Portugal.

Kodai Sano y Mauro Júnior deberán encargarse una vez más del control del centro del campo del PSV. Guus Til, que está en condiciones de ser titular, tendrá la tarea de conectar con la línea de ataque visitante.

El lunes se confirmó que Van Bommel no está en condiciones de jugar a domicilio ante el Porto. Por ello, Ivan Perisic, suplente ante el ADO, ocupará el extremo izquierdo. Esmir Bajraktarevic comenzará en la banda derecha y Sven Mijnans volverá a ser el delantero más adelantado en el sistema 4-2-3-1 de Bosz.

El PSV hizo el ridículo, por tanto, con su derrota por 2-1 ante el ADO, un equipo de la zona baja. El FC Porto descansó el pasado fin de semana. El equipo de Francesco Farioli comenzó su andadura en la Champions League con una derrota por 0-2 ante el Manchester City y otra por 3-2 en su visita al Real Betis.

Posible alineación del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.