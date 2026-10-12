Alineación probable del PSV: Bosz introduce cambios en todas las líneas del once en la Champions League

El PSV se enfrenta el martes al RB Leipzig en la Liga de Campeones y Voetbalzone prevé que el entrenador Peter Bosz introduzca varios cambios respecto a la victoria por 2-0 del viernes ante el sc Heerenveen. El partido en Alemania comenzará a las 21:00 y se podrá ver en directo en Ziggo Sport Select.

Matej Kovar estará bajo palos en el Red Bull Arena. Sergiño Dest mantiene su puesto como lateral derecho, mientras que Lutsharel Geertruida sustituye a Ryan Flamingo en el centro de la defensa. Armando Obispo formará pareja con él y Filip Kostic jugará como lateral izquierdo.

Mauro Júnior pasó al centro del campo tras el descanso del partido del viernes contra el Heerenveen y será titular en esa línea ante el Leipzig. Por ello, Noah Fernandez irá al banquillo. Kodai Sano y Guus Til completan el centro del campo del PSV.

Ivan Perisic regresa al ataque como extremo derecho, mientras que Ruben van Bommel deberá generar peligro por la izquierda. Sven Mijnans volverá a ser el delantero centro del PSV debido a la lesión de Ricardo Pepi.

El PSV ganó confianza con una victoria por 2-0 en casa. El Leipzig goleó por 6-0 al Eintracht Frankfurt. Fue un ensayo general muy convincente, con grandes partidos ante el PSV, el Bayern de Múnich y el Real Madrid en el horizonte.

Próximos partidos RBL Liga de Campeones 15:00 PSV

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.