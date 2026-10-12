¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1083603580.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Alineación probable del PSV: Bosz introduce cambios en todas las líneas del once en la Champions League

RB Leipzig vs PSV Eindhoven
RB Leipzig
PSV Eindhoven
Liga de Campeones

El PSV se enfrenta el martes al RB Leipzig en la Liga de Campeones y Voetbalzone prevé que el entrenador Peter Bosz introduzca varios cambios respecto a la victoria por 2-0 del viernes ante el sc Heerenveen. El partido en Alemania comenzará a las 21:00 y se podrá ver en directo en Ziggo Sport Select. 

Matej Kovar estará bajo palos en el Red Bull Arena. Sergiño Dest mantiene su puesto como lateral derecho, mientras que Lutsharel Geertruida sustituye a Ryan Flamingo en el centro de la defensa. Armando Obispo formará pareja con él y Filip Kostic jugará como lateral izquierdo.

Mauro Júnior pasó al centro del campo tras el descanso del partido del viernes contra el Heerenveen y será titular en esa línea ante el Leipzig. Por ello, Noah Fernandez irá al banquillo. Kodai Sano y Guus Til completan el centro del campo del PSV. 

Ivan Perisic regresa al ataque como extremo derecho, mientras que Ruben van Bommel deberá generar peligro por la izquierda. Sven Mijnans volverá a ser el delantero centro del PSV debido a la lesión de Ricardo Pepi.

El PSV ganó confianza con una victoria por 2-0 en casa. El Leipzig goleó por 6-0 al Eintracht Frankfurt. Fue un ensayo general muy convincente, con grandes partidos ante el PSV, el Bayern de Múnich y el Real Madrid en el horizonte.

Próximos partidos
RBL

RBL

Liga de Campeones

13 oct 2026

PSV

PSV

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google