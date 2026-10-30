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imago-sport-1085090247.jpgPro Shots
Rian Rosendaal
Traducido por

Alineación probable del Ajax: Míchel hace cambios en varias posiciones para el gran duelo ante el AZ

Ajax vs AZ Alkmaar
Ajax
AZ Alkmaar
Eredivisie

El Ajax recibe este sábado al AZ en el partidazo de la Vriendenloterij Eredivisie. Míchel Sánchez elegirá un equipo fuerte para el conjunto de Ámsterdam, según pronostica Voetbalzone. El encuentro comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por ESPN 2. 

Daley Blind entró poco antes del final ante el Sparta Rotterdam y está disponible frente al AZ, aunque el veterano no será titular. Lo mismo ocurre con Steven Berghuis, que vuelve a estar en forma. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra y Oliver Edvardsen no están disponibles.

Marc ter Stegen estará bajo los palos, con Lucas Rosa como lateral derecho. Aaron Bouwman regresa al centro de la zaga y Youri Baas pasa del lateral izquierdo al eje de la defensa. Owen Wijndal comenzará por la banda izquierda.

No hay sorpresas en el centro del campo del Ajax. Jorthy Mokio y Sofyan Amrabat deberán aportar equilibrio y control. Julian Brandt será el enlace con la línea de ataque del equipo local.

El capitán Davy Klaassen volverá a jugar como extremo derecho, en detrimento de Viktor Tsyhankov. Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane completan la delantera del equipo de Míchel frente al AZ.

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31 oct 2026

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El Ajax ganó confianza con una trabajada victoria por 1-2 ante el Sparta. El AZ, por su parte, busca resarcirse tras perder 0-2 en casa ante el FC Twente la semana pasada, en un partido en el que su rival golpeó con contundencia en el tramo final.

Alineación probable del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.

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