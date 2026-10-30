El Ajax recibe este sábado al AZ en el partidazo de la Vriendenloterij Eredivisie. Míchel Sánchez elegirá un equipo fuerte para el conjunto de Ámsterdam, según pronostica Voetbalzone. El encuentro comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Daley Blind entró poco antes del final ante el Sparta Rotterdam y está disponible frente al AZ, aunque el veterano no será titular. Lo mismo ocurre con Steven Berghuis, que vuelve a estar en forma. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra y Oliver Edvardsen no están disponibles.

Marc ter Stegen estará bajo los palos, con Lucas Rosa como lateral derecho. Aaron Bouwman regresa al centro de la zaga y Youri Baas pasa del lateral izquierdo al eje de la defensa. Owen Wijndal comenzará por la banda izquierda.

No hay sorpresas en el centro del campo del Ajax. Jorthy Mokio y Sofyan Amrabat deberán aportar equilibrio y control. Julian Brandt será el enlace con la línea de ataque del equipo local.

El capitán Davy Klaassen volverá a jugar como extremo derecho, en detrimento de Viktor Tsyhankov. Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane completan la delantera del equipo de Míchel frente al AZ.

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El Ajax ganó confianza con una trabajada victoria por 1-2 ante el Sparta. El AZ, por su parte, busca resarcirse tras perder 0-2 en casa ante el FC Twente la semana pasada, en un partido en el que su rival golpeó con contundencia en el tramo final.

Alineación probable del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.