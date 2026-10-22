Alineación probable del Ajax: dos nombres nuevos en la delantera ante el Atalanta

El Ajax se enfrenta este jueves al Atalanta en la Conference League. Míchel Sánchez introducirá varios cambios con respecto a la victoria por 2-5 del domingo ante el FC Groningen, según pronostica Voetbalzone. El partido en el Johan Cruyff Arena comienza a las 21:00 y se podrá ver en directo por Ziggo Sport Select.

Steven Berghuis y Daley Blind han vuelto a entrenarse con el grupo, pero no estarán disponibles contra el Atalanta. Anton Gaaei, Simon Adingra, Caio Henrique y Oliver Edvardsen también siguen recuperándose de sus lesiones.

Marc ter Stegen estará bajo los palos el jueves, con Thilo Kehrer de regreso en el lateral derecho. Owen Wijndal volverá a ocupar el lateral izquierdo, mientras que Youri Baas y Aaron Bouwman formarán la pareja de centrales del equipo de Ámsterdam.

Sofyan Amrabat se encargará de controlar el centro del campo del Ajax. Davy Klaassen, que jugó como extremo derecho retrasado ante el Groningen, también será titular, y Julian Brandt será el encargado de aportar profundidad ofensiva en esa línea.

Oscar Gloukh tendrá la preferencia sobre Viktor Tsygankov en el lado derecho del ataque, y Abdellah Ouazane será titular en la banda izquierda. Tolu Arokodare sustituirá a Marcos Leonardo como delantero centro contra el Atalanta.

El Ajax llega, por tanto, con la confianza que le dio una amplia victoria en Groningen. El Atalanta reaccionó con fuerza el domingo ante el AC Milan, pero acabó marchándose de San Siro con una derrota por 3-2.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Baas, Bouwman, Wijndal; Brandt, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.