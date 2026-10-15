El Ajax inicia este jueves su aventura en la Conference League a domicilio ante el Hajduk Split. El entrenador Míchel Sánchez mantiene en gran medida a los habituales, aunque introducirá un cambio en ataque, según pronostica Voetbalzone. El partido europeo comienza a las 18:45 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei, Simon Adringa e Yves Bissouma no forman parte de la convocatoria del Ajax. Míchel sí ha llevado a Split al portero Aymean El Hani y al centrocampista Mohamed Abdalla.

Marc ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. Lucas Rosa, por la derecha, y Owen Wijndal, por la izquierda, serán previsiblemente los laterales ante el Hajduk. Thilo Kehrer y Youri Baas formarán la pareja de centrales del equipo de Ámsterdam.

Sofyan Amrabat se encargará de dar equilibrio al centro del campo, mientras que el capitán Davy Klaassen aportará experiencia. Julian Brandt será el enlace con la delantera del Ajax.

Viktor Tsygankov tendrá la tarea de crear peligro desde la derecha. Esta vez, Míchel no elegirá a Oscar Gloukh, sino a Abdellah Ouazane para la banda izquierda. Tolu Arokodare, que marcó ante el NEC, será la referencia en ataque.

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El Ajax busca revancha tras el decepcionante empate 1-1 ante el NEC. El Hajduk lidera la liga croata después de vencer por 2-1 a su eterno rival, el Dinamo Zagreb, el pasado fin de semana.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.