La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se juega hoy en el estadio MetLife de Nueva Jersey.
A pocos minutos del inicio, los seleccionadores Lionel Scaloni y Luis de la Fuente apostarían por los mismos jugadores que llegaron a la final.
Lee también
En medio de la indignación británica, la Casa Blanca se posiciona a favor de Argentina en la polémica de las Malvinas
En vídeo... Shubair: Lagaa y Motsepe apoyan el aumento del número de clubes en las competiciones africanas
Según el diario catalán «Sport», las alineaciones serían las siguientes:
España:
- Portero: Unai Simón.
- Defensa: Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.
- Centrocampistas: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.
- Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.
Argentina:
- Portero: Emiliano Martínez.
- Defensa: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
- Centrocampistas: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.
- Delanteros: Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julián Álvarez.
Así, el diario español prevé que De la Fuente mantenga el once que venció a Francia 2-0, mientras que Scaloni haría un cambio: Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho.