La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se juega hoy en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A pocos minutos del inicio, los seleccionadores Lionel Scaloni y Luis de la Fuente apostarían por los mismos jugadores que llegaron a la final.

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Según el diario catalán «Sport», las alineaciones serían las siguientes:

España:

Portero: Unai Simón.

Defensa: Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.

Argentina:

Portero: Emiliano Martínez.

Defensa: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Centrocampistas: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.

Delanteros: Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Así, el diario español prevé que De la Fuente mantenga el once que venció a Francia 2-0, mientras que Scaloni haría un cambio: Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho.