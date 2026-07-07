Argentina y Egipto se enfrentan hoy en octavos del Mundial 2026, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Los seleccionadores, Lionel Scaloni y Hossam Hassan, ya tienen sus once titulares: el argentino hará tres cambios, mientras que el egipcio apostará por un once ofensivo liderado por Mohamed Salah.

Según TYC Sports, Scaloni confirmó en la víspera la alineación difundida.

«Tengo el equipo, pero aún no se lo he dicho a los jugadores, así que tampoco os lo he dicho a vosotros. Pero ya sabéis más o menos lo que está pasando», afirmó.

Nicolás Tagliafico regresa al once en lugar de Facundo Medina, quien sufrió calambres en el último partido.

En ataque, Julián Álvarez reemplazará a Lautaro Martínez, titular en los cuatro primeros partidos pero sin el rendimiento esperado en dieciseisavos; ahora, tras recuperarse de una lesión en el tobillo izquierdo, el cordobés tendrá su chance.

El tercer cambio afectará al centro del campo: Leandro Paredes, que brilló ante Cabo Verde, entrará en lugar de Tiago Almada para mejorar la compenetración.

Así, el jugador de Boca Juniors se colocará en el centro del campo, zona que antes ocupaba Alexis Mac Allister, quien ahora formará dupla con Enzo Fernández en una alineación más equilibrada.

Así, el once titular de Argentina sería:

Portero: Emiliano Martínez

Defensa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Leandro Paredes

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez

Según medios egipcios, el seleccionador Hossam Hassan apostará por una alineación ofensiva basada en la velocidad y las habilidades individuales para enfrentar a Argentina.

Haitham Hassan entrará de titular tras su buen partido contra Australia, reemplazando a Omar Marmoush, quien no ha mostrado su mejor nivel en lo que va del torneo.

Además, regresa Muhannad Lashin tras su sanción, mientras que Rami Rabia volverá al banquillo y Hamdi Fathi formará pareja defensiva con Yasser Ibrahim.

La alineación prevista de Egipto será la siguiente:

Portero: Mostafa Shubair

Defensa: Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Mohamed Hani, Karim Hafez

Centrocampistas: Lashin, Attia, Ashour

Delanteros: Zico, Haitham Hassan y Mohamed Salah