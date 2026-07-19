Alineación para la final del Mundial: De la Fuente saca a relucir su arma secreta frente a Messi

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación de los «Matadores» para la final del Mundial 2026 contra Argentina en el MetLife Stadium.

España busca su segundo Mundial, mientras que Argentina quiere revalidar el título logrado en Catar.

De la Fuente deja a Pedri en el banquillo por tercera vez y apuesta por Fabián Ruiz, su «arma secreta».

La apuesta por Ruiz funcionó ante Bélgica y Francia, y el técnico confía en que se repita en la final.

La alineación de España fue:

Portero: Unai Simón

Defensa: Pau Kubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pedro Porro

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo

Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

Por su parte, Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, apostó por la artillería pesada de los «bailarines del tango» en la delantera, dejando a Lautaro Martínez en el banquillo.

La alineación de Argentina fue:

Portero: Emiliano Martínez

Defensa: Montiel, C. Romero, L. Martínez, Tagliafico

Mediocampo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez