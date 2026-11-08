Alineación oficial: Barcelona y Atlético de Madrid salen con todo su potencial

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, ya tiene decididas sus elecciones para el once titular de cara al enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, después de inclinarse por dar entrada a Marc Bernal para suplir la ausencia de Rodri en el centro del campo, manteniendo a Frenkie de Jong en el banquillo y conservando a Bryan Gil en la posición de lateral derecho.

El diario español "Sport" reveló que Bernal se ha hecho con el puesto en el mediocampo, después de ofrecer una actuación destacada en la segunda parte ante el Aston Villa, ganándose así la confianza de Flick en un partido exigente que requiere el máximo nivel de preparación, al igual que el encuentro del Barcelona ante el Paris Saint-Germain en París.

La posición de lateral derecho fue objeto de otra competencia, que concluyó con la elección de Bryan Gil para ocupar el puesto, completando la línea defensiva junto a Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la zaga, mientras que Joao Cancelo asumirá la tarea de lateral izquierdo.

Flick prefirió no arriesgar con Eric García, quien comenzará el partido desde el banquillo.

Con su participación ante el Atlético de Madrid, Gil disputa su tercer partido consecutivo como titular, después de aparecer en los dos encuentros anteriores ante el Alavés y el Aston Villa.

En el centro del campo, Bernal formará dupla junto a Pedri y Fermín, en ausencia de Rodri, lo que obliga al equipo a repartir los roles de forma diferente.

Se espera que Pedri asuma una mayor responsabilidad en la construcción del juego, acercándose a la posición de pivote y disponiendo de más espacio para organizar los movimientos del Barcelona y mantener la posesión del balón.

En cuanto a la línea ofensiva, no habrá cambios, ya que Raphinha continuará jugando en la posición de delantero puro, mientras que Gordon ocupará la banda izquierda y Lamine Yamal liderará el ataque por el costado derecho.

Flick se apoya en el creciente papel ofensivo de Raphinha en esa posición, después de que se convirtiera en uno de los elementos más destacados del nuevo sistema y anotara 19 goles con la camiseta del Barcelona durante la temporada 2026-2027, según lo informado por el diario español.

Por su parte, Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, planea apoyarse en Oblak en la portería, y por delante una línea defensiva que incluye a Marcos Llorente en la posición de lateral derecho, con la posibilidad de reconvertirse en un tercer central cuando sea necesario, junto a Pubill, Hancko y Grimaldo, con el objetivo de reducir el peligro del tridente ofensivo del Barcelona —Raphinha, Lamine Yamal y Fermín—, manteniendo a la vez la capacidad de lanzar ataques por las bandas.

Y a pesar del regreso de Cardoso y Hojlund a la lista del equipo, la dupla comenzará el partido desde el banquillo, mientras que el centro del campo contará con Pablo Barrios junto a Koke en la posición de pivote, en un intento de lograr el equilibrio entre las obligaciones defensivas y la construcción de los ataques.

En las bandas, Giuliano Simeone participará en el costado derecho, aprovechando sus cualidades físicas y su apoyo defensivo a Marcos Llorente, mientras que Baena se encargará de la banda izquierda, con el cometido de ayudar a Grimaldo a reducir el peligro de Lamine Yamal.

En la línea de ataque, Julián Álvarez lidera la ofensiva del Atlético de Madrid, al ser la principal fuente de peligro del equipo, acompañado por Kang-in Lee, que regresa al once titular tras participar como suplente ante el Bayern Munich.

Kang-in desempeñará un papel ofensivo junto a Álvarez, con la posibilidad de desplazarse al extremo derecho cuando el equipo vuelva al esquema 5-4-1 durante las fases defensivas, mientras que Jonathan David, Ademola Lookman y Alexander Sörloth esperan su oportunidad en el banquillo.