José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Sevilla, la tarde del domingo, en la novena jornada de LaLiga.

Mourinho apostó por su estrella brasileña Endrick, por primera vez en el once inicial esta temporada, tras su magnífica aparición durante el encuentro contra la Roma en la Liga de Campeones.

También estuvo presente en el once inicial el jugador turco Arda Güler, después de haber comenzado el partido anterior ante la Roma desde el banquillo.

El diario Marca analizó la alineación del conjunto merengue, señalando que el centrocampista Fede Valverde jugará en la posición de lateral, un puesto en el que no deseaba estar durante las temporadas anteriores.

Mourinho dejó a Trent Alexander-Arnold y a Denzel Dumfries en el banquillo, mientras que Yan Diomande asumirá el papel de Vinicius Junior, quien se ausenta del encuentro por sanción.

La alineación del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Thibaut Courtois

Defensa: Valverde, Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Centro del campo: Tchouaméni, Arda Güler, Yan Diomande

Ataque: Jude Bellingham, Endrick, Kylian Mbappé



