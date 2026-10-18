¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Traducido por

Alineación del Real Madrid: Mourinho sorprende a su jugador en racha y cambia la posición de Valverde

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Endrick
F. Valverde
J. Mourinho
España

Mourinho concede al jugador del Real Madrid su primera titularidad

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Sevilla, la tarde del domingo, en la novena jornada de LaLiga.

Mourinho apostó por su estrella brasileña Endrick, por primera vez en el once inicial esta temporada, tras su magnífica aparición durante el encuentro contra la Roma en la Liga de Campeones.

También estuvo presente en el once inicial el jugador turco Arda Güler, después de haber comenzado el partido anterior ante la Roma desde el banquillo.

El diario Marca analizó la alineación del conjunto merengue, señalando que el centrocampista Fede Valverde jugará en la posición de lateral, un puesto en el que no deseaba estar durante las temporadas anteriores.

Mourinho dejó a Trent Alexander-Arnold y a Denzel Dumfries en el banquillo, mientras que Yan Diomande asumirá el papel de Vinicius Junior, quien se ausenta del encuentro por sanción.

La alineación del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Thibaut Courtois

Defensa: Valverde, Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Centro del campo: Tchouaméni, Arda Güler, Yan Diomande

Ataque: Jude Bellingham, Endrick, Kylian Mbappé


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google