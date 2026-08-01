El Real Madrid disputa la tarde del sábado su primer partido amistoso oficial en la pretemporada de cara al nuevo curso ante el Fiorentina italiano, en una prueba real para el proyecto de José Mourinho, que despierta un seguimiento intenso en la capital española.

El once inicial elegido por el "entrenador especial" para el enfrentamiento resultó potente pese a la ausencia de cinco jugadores de la línea defensiva por lesiones y compromisos internacionales.

El partido contará con la presencia de Lunin en la portería, mientras que Mourinho se apoyará en Trent y Carreras en las posiciones de lateral derecho e izquierdo, respectivamente, y los jóvenes Juan Martínez y Mario Rivas asumirán la labor en el eje de la defensa ante la crisis defensiva que sufre el equipo.

En el centro del campo, Fede Valverde y Camavinga formarán la pareja de contención habitual, mientras que Güler jugará en la posición de organizador por detrás de la línea de ataque, con la participación de Alexis Sierra por la banda izquierda.

El partido reviste una importancia especial al presenciar el debut de Dumfries con la camiseta del Real Madrid, donde jugará en una posición inusual por la banda derecha, junto al debut también del joven brasileño Endrick en la línea de ataque.

Este enfrentamiento llega después de dos partidos de entrenamiento que el conjunto blanco disputó ante el Alcorcón y el Leganés en la ciudad deportiva de Valdebebas, pero representa la primera prueba real para Mourinho a la hora de evaluar la puesta a punto de sus jugadores antes del arranque de la temporada oficial.