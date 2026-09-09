Alineación del Feyenoord: Van Bronckhorst sorprende con su elección para el extremo izquierdo

El Feyenoord abre este miércoles la temporada de la Liga de Campeones con su visita al FC Barcelona. Giovanni van Bronckhorst ya ha hecho pública la alineación del conjunto visitante y sorprende con su elección para el extremo izquierdo.

Tjark Ernst defenderá la portería del conjunto de Róterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol, de derecha a izquierda, forman la defensa del Feyenoord en el Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst apuesta por nombres conocidos en el centro del campo del Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte y Luciano Valente. Oussama Targhalline puede aspirar a tener minutos desde el banquillo en Barcelona.

Hadj Moussa, que vio frustrado un traspaso al Al-Ittihad y se perdió el duelo ante el NEC porque había llegado tarde dos veces, arranca arriba en la banda derecha. Nacho Ferri es la referencia ofensiva y Javi López parte sobre el papel como extremo izquierdo.

Reiss Nelson todavía no tiene permiso de trabajo y, por lo tanto, no forma parte de la convocatoria del Feyenoord. Jerayno Schalken, que dejó buenas sensaciones ante el NEC, sí ha viajado a España con Van Bronckhorst.

Alineación del FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.