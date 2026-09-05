Los cuerpos técnicos del Al Nassr y el Al Ittihad anunciaron el once titular para el esperado Clásico de esta noche del sábado, correspondiente a la quinta jornada de la Roshn Saudi League, en un partido de gran importancia ante el deseo del "Al-Alami" de mantener su arranque perfecto, mientras que el "Al-Amid" busca recuperar el equilibrio y acercarse a los puestos de cabeza.

El duelo de hoy representa una dura prueba para el Al Ittihad, especialmente porque el equipo ocupa la quinta posición con 8 puntos en las primeras 4 jornadas, mientras que el Al Nassr llega al encuentro en la segunda posición con 12 puntos, a diferencia de goles del líder Al Hilal, lo que convierte la victoria para el "Al-Amid" en una oportunidad de reducir la distancia y regresar a la lucha por la cima.

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Cristiano lidera la fuerza ofensiva del Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo lidera el ataque del Al Nassr, junto a la dupla formada por Kingsley Coman y Sadio Mané, mientras que el cuerpo técnico se apoya en João Félix en el centro del campo. La alineación completa quedó de la siguiente manera:

En la portería, Nawaf Al-Aqidi.

En la defensa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri y Salem Al-Najdi.

En el centro del campo: Sami Costa, Angelo Gabriel y João Félix.

Y en el ataque, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman y Sadio Mané.

En el banquillo del Al Nassr se sientan Bento, Nader Al-Sharari, Saad Al-Nasser, Awad Aman, Abdullah Al-Khaibari, Ayman Yahya, Saad Haqawi, Sami Al-Najei y Abdullah Al-Hamdan, teniendo el entrenador Ange Postecoglou varias alternativas capaces de cambiar el aspecto del partido en sus distintas fases.

Al-Nasyri, fuera de los planes del once titular

En el bando contrario, el alemán Jens Wissing, director técnico del Al Ittihad, sorprendió a la afición al dejar fuera del once titular al marroquí Youssef Al-Nasyri y apostar por el francés George Ilenikhena para liderar la delantera en el Clásico, en una decisión que otorga al joven atacante una oportunidad importante para reivindicarse en uno de los partidos más difíciles de la temporada.

La alineación del Al Ittihad quedó así:

Rajković en la portería.

Línea defensiva: Fares Abidi, Danilo Pereira, Hassan Kadesh y Al-Julaidan.

En el centro del campo: Moataz Ali, Dion Lopy y Houssem Aouar, mientras que la delantera la lidera George Ilenikhena junto a Steven Bergwijn y Ahmed Al-Ghamdi.

Por su parte, el Al Nassr busca lograr su quinta victoria consecutiva y mantener el pleno de puntos, mientras que el Al Ittihad espera aprovechar los factores de la localía y la afición y apoyarse en sus nuevos elementos ofensivos para detener la racha del "Al-Alami" y reconciliarse con su hinchada, en un Clásico cuyo resultado podría influir en el aspecto de la competición durante las próximas jornadas.