El Ajax se enfrenta este jueves al Atalanta en la Conference League. Míchel Sánchez ya ha dado a conocer la alineación del equipo local para el duelo europeo, que comienza a las 21:00 horas.

Marc ter Stegen estará bajo palos este jueves, con Lucas Rosa en el lateral derecho. Owen Wijndal volverá a ocupar el lateral izquierdo, mientras que Youri Baas y Aaron Bouwman formarán la pareja de centrales del conjunto de Ámsterdam.

Al igual que ante el FC Groningen, el centro del campo del Ajax estará formado por Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio y Davy Klaassen. Sin embargo, en la práctica, este último jugó entonces como extremo derecho retrasado.

La delantera del Ajax estará formada por Julian Brandt, Marcos Leonardo y Oscar Gloukh. Eso significa que, entre otros, Viktor Tsygankov, Abdellah Ouazane y Tolu Arokodare tendrán que conformarse con un puesto en el banquillo.

Así pues, Míchel opta por hacer un solo cambio en su once inicial respecto al partido de liga ganado por 2-5 ante el Groningen: Baas jugará en lugar de Dies Janse.

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El Ajax perdió su primer partido de la Conference League la semana pasada, por 2-1 en su visita al Hajduk Split. El Atalanta sí ganó: 3-1 ante el Pafos FC.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh.

Alineación del Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.