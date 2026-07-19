Alineación definitiva para el Mundial: De la Fuente mantiene su arma secreta

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación de los «Matadores» para la final del Mundial 2026 contra Argentina en el MetLife Stadium.

España busca su segundo Mundial, mientras que Argentina quiere revalidar el título conquistado en Catar.

De la Fuente deja a Pedri en el banquillo por tercera vez y apuesta por Fabián Ruiz en el once.

La alineación de España fue:

Portero: Unai Simón

Defensa: Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pedro Porro

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Rodri

Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.