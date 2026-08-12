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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Alineación de la Supercopa de Europa: Dembélé en el banquillo del PSG y el nuevo fichaje lidera el ataque

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
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Francia
Inglaterra
Austria

Enrique y Emery muestran sus cartas

Los españoles Luis Enrique y Unai Emery, entrenadores del Paris Saint-Germain y del Aston Villa, anunciaron las alineaciones de sus respectivos equipos de cara al esperado partido de esta noche, miércoles, en la final de la Supercopa de Europa 2026-2027.

El Paris Saint-Germain afronta el encuentro con la ambición de sumar un nuevo título a sus vitrinas, después de coronarse la pasada temporada en la Liga de Campeones y de conservar el título de la Supercopa de Europa, mientras que el Aston Villa busca prolongar su temporada histórica y conquistar la copa por segunda vez en su historia, tras su triunfo en la edición de 1982.

Luis Enrique da entrada a Akliouche por primera vez

Enrique optó por apostar por un 4-3-3, con Matvéi Safónov defendiendo la portería del equipo, por delante de una línea defensiva de cuatro formada por Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes.

En el centro del campo, parten Vitinha junto a Warren Zaïre-Emery y João Neves, mientras que la línea ofensiva presenta el primer debut de Akliouche, incorporado este verano, que ocupa la banda derecha, con Jvícha Kvaratsjelia en la izquierda y Doué en la posición de delantero.

Por el contrario, Ousmane Dembélé, ganador el año pasado del Balón de Oro, se sienta en el banquillo.

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Enrique se quejó ayer, martes, en la rueda de prensa, de la falta de preparación de la mayoría de sus jugadores debido a su regreso tardío de las vacaciones de verano tras haber participado en el Mundial 2026.

Emery apuesta por el 4-4-2

En el otro lado, Unai Emery optó por una alineación tradicional basada en el 4-4-2, dirigida por el portero Bizot, con la ausencia de Emiliano Martínez, y por delante la pareja de centrales Pau Torres y Lindelöf, con Matty Cash e Ian Maatsen en las bandas.

En el centro del campo, juega Kamara junto a João Gomes, mientras que McGinn y Hemmings ocupan las bandas, y Buendía y Madjo lideran la línea de ataque.

Las alineaciones oficiales

Paris Saint-Germain: Safónov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratsjelia.

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – McGinn, João Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.

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