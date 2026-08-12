Los españoles Luis Enrique y Unai Emery, entrenadores del Paris Saint-Germain y del Aston Villa, anunciaron las alineaciones de sus respectivos equipos de cara al esperado partido de esta noche, miércoles, en la final de la Supercopa de Europa 2026-2027.

El Paris Saint-Germain afronta el encuentro con la ambición de sumar un nuevo título a sus vitrinas, después de coronarse la pasada temporada en la Liga de Campeones y de conservar el título de la Supercopa de Europa, mientras que el Aston Villa busca prolongar su temporada histórica y conquistar la copa por segunda vez en su historia, tras su triunfo en la edición de 1982.

Luis Enrique da entrada a Akliouche por primera vez

Enrique optó por apostar por un 4-3-3, con Matvéi Safónov defendiendo la portería del equipo, por delante de una línea defensiva de cuatro formada por Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes.

En el centro del campo, parten Vitinha junto a Warren Zaïre-Emery y João Neves, mientras que la línea ofensiva presenta el primer debut de Akliouche, incorporado este verano, que ocupa la banda derecha, con Jvícha Kvaratsjelia en la izquierda y Doué en la posición de delantero.

Por el contrario, Ousmane Dembélé, ganador el año pasado del Balón de Oro, se sienta en el banquillo.

Enrique se quejó ayer, martes, en la rueda de prensa, de la falta de preparación de la mayoría de sus jugadores debido a su regreso tardío de las vacaciones de verano tras haber participado en el Mundial 2026.

Emery apuesta por el 4-4-2

En el otro lado, Unai Emery optó por una alineación tradicional basada en el 4-4-2, dirigida por el portero Bizot, con la ausencia de Emiliano Martínez, y por delante la pareja de centrales Pau Torres y Lindelöf, con Matty Cash e Ian Maatsen en las bandas.

En el centro del campo, juega Kamara junto a João Gomes, mientras que McGinn y Hemmings ocupan las bandas, y Buendía y Madjo lideran la línea de ataque.

Las alineaciones oficiales

Paris Saint-Germain: Safónov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratsjelia.

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – McGinn, João Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.

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